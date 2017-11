Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Monumental Club

25 de novembre. Barcelona

Aquest dissabte torna el Monumental Club, una cita que recupera un espai emblemàtic de la ciutat com es la plaça de toros Monumental per omplir-lo de DJ en directe, un mercat, gastronomia i activitats infantils.

540x306 Una edició anterior del Monumental Club Una edició anterior del Monumental Club

Fira de Nadal de la Sagrada Família

Fins al 23 de desembre. Barcelona

La Fira de Nadal de la Sagrada Família torna a instal·lar-se a tocar del famós temple durant un mes. Aquesta fira, que va néixer als anys seixanta, s'ha convertit en un dels mercats nadalencs de més tradició de l'Eixample i reuneix prop d'un centenar de parades. A més, transforma els voltants del temple de la Sagrada Família en una postal nadalenca.

540x306 El mercat de Nadal torna a la Sagrada Família El mercat de Nadal torna a la Sagrada Família

Fira de Sant Andreu

25 i 26 de novembre. Torroella de Montgrí

Una de les fires més multitudinàries del país arriba a Torroella de Montgrí aquest cap de setmana. La Fira de Sant Andreu, que enguany celebra la 624a edició, és tota una tradició des de fa sis segles i ofereix una àmplia mostra comercial, agrícola i ramadera, a més de nombrosos actes complementaris.

Mercat de la Terra

25 de novembre. Barcelona

El Mercat de la Terra de 'slow food' torna aquest dissabte al parc de les Tres Xemeneies. L’objectiu d’aquest mercat de petits productors és oferir aliments bons i nets, productes local de bona qualitat i de temporada, obtinguts amb processos tradicionals respectuosos amb el medi ambient i el treball de la terra, i que es venen a un preu just, tant per a qui els compra com per a qui els produeix.

540x306 Una edició anterior del mercat Una edició anterior del mercat

Fira del Bosc i la Pagesia

24 i 25 de novembre. Vallgorguina

Si voleu acostar-vos al món del bosc, la natura i la pagesia, teniu una cita aquest cap de setmana a Vallgorguina. La fira, nascuda amb l’objectiu de promoure el respecte al nostre patrimoni natural i valorar la seva importància per a la societat, s’ha consolidat com un dels esdeveniments de referència de la tardor al Vallès Oriental i té multitud de fidels.

Jornada gastronòmica del calçot de Valls

25 de novembre. Valls

Torna un esdeveniment creat i organitzat per reivindicar la cuina del calçot de Valls i la comarca de l'Alt Camp. El 25 de novembre viurem la quarta edició de la Jornada Gastronòmica del Calçot de Valls, amb les millors degustacions d’aquest producte i demostracions de 'show cooking'.

540x306 La jornada està dedicada als calçots La jornada està dedicada als calçots

94a cursa Jean Bouin

26 de novembre. Barcelona

Aquesta cursa és una d’aquelles cites esportives on sembla que hi participi tota la ciutat de Barcelona. De fet, és la cursa més antiga de l’Estat. Té un itinerari de 10 km, un altre de 5 i un d'adaptat, que aplega atletes de tots els tipus, de manera que s’hi poden trobar des de corredors professionals d’arreu del món fins al company de feina que no fa mai esport.

540x306 El xató, protagonista del cap de setmana El xató, protagonista del cap de setmana

Fira de la Ratafia i la Xocolata

25 de novembre. Berga

La Fira de la Xocolata i la Ratafia, que se celebra a Berga, dissabte, 25 de novembre, uneix dos productes tan arrelats com estimats pel públic català: la ratafia i la xocolata. Durant tot el dissabte hi haurà diverses activitats per a tota la família que giren al voltant dels dos productes.

Festival del Xató

26 de novembre. Vilanova i la Geltrú

L’autèntic xató de Vilanova i la Geltrú té una recepta única, amb tècniques de reminiscències àrabs i diversos graus de sofisticació. Per donar-lo a conèixer, el diumenge 26 de novembre se celebra el Festival del Xató i la Festa dels Mercats al Mercat de Mar.

540x306 Una edició anterior de la cursa Una edició anterior de la cursa

Fira de Sant Andreu

25 i 26 de novembre. Falset

Aquesta fira antiquíssima servia per preparar-se i proveir-se de cara a l’hivern. Avui dia és una fira que té un vessant artesà i un altre de caràcter més lúdic, on es poden trobar una mostra de vins, productes de proximitat, dolços, torrons i neules, a més d’una activitat frenètica dels comerços del municipi, activitats culturals i propostes per a tota la família.