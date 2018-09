Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Monumental Club

Barcelona. 7 i 8 de setembre

Torna aquesta cita a l'antiga plaça de toros de la Monumental amb música en directe amb grups tan potents com Mueveloreina –que barregen ritmes llatins i electrònics–, Side Chick, Tilt! o James Pogson, una fira amb paradetes de disseny i les imbatibles 'food trucks' amb les millors propostes gastronòmiques.

540x306 Un dels concerts del Monumental Club Un dels concerts del Monumental Club

Festa de la Fil·loxera

Sant Sadurní d’Anoia. 7 i 8 de setembre

A finals del segle XIX, Sant Sadurní d’Anoia va aconseguir superar la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del poble, i per aquest motiu cada any, per aquesta època, aquesta vila fa una gran festa per recordar aquella gesta. Els carrers s'ompliran de foc i música durant tot el cap de setmana. El plat central de la festa comença dissabte al vespre amb una cercavila de foc, música i ball des del Raval fins la plaça de l'Església. Un cop aquí, comença la Festa de la Fil·loxera, una cita ideal per als amants del foc.

540x306 El foc, el protagonista de la festa El foc, el protagonista de la festa

Festa major de Solsona

Fins a l’11 de setembre

Torna aquesta festa que es remunta a gairebé quatre segles enrere i que sempre se celebra pels volts del 8 de setembre, dia del naixement de la Mare de Déu del Claustre. Durant quatre dies els carrers de Solsona s’omplen de festa i color per celebrar la seva festa major. El programa està ple de diferents espectacles per a tots els públics: gegants, sardanes, teatre, música i espectacles familiars.

540x306 Una edició anterior de la festa major / Vcarceler Una edició anterior de la festa major / Vcarceler

Festes del Tura

Olot. Del 7 a l’11 de setembre

Declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional l'any 2010, la festa major d'Olot –que es remunta al segle XVII– és una de les més famoses del país. A diferència d'altres festes, aquesta té lloc exclusivament al nucli antic de la ciutat, on es fan totes les activitats. Fins a l'11 de setembre hi haurà tot tipus d'activitats, des de cultura popular fins a espectacles infantils.

540x306 Una imatge de les Festes del Tura / CARMEN SERRA Una imatge de les Festes del Tura / CARMEN SERRA

Setmana del Llibre en Català

Barcelona. Fins al 16 de setembre

Des d'avui i fins al 16 setembre, la Setmana del Llibre en Català celebra la seva 36e edició amb més expositors que mai, i suposa l'oferta més gran de llibres en català de la història. La cita vol afavorir el contacte directe, la relació entre llibreters, editors i lectors, que hi podran trobar totes les novetats però també llibres de fons i les col·leccions de cada segell. I, com sempre, amb una àmplia proposta d'activitats de tot tipus per a tots els públics.

540x306 Una edició anterior de la Setmana del Llibre Una edició anterior de la Setmana del Llibre

Festa major de Sabadell

Sabadell. Del 7 al 10 de setembre

El segon cap de setmana de setembre, Sabadell celebra la seva festa major i ho fa amb un ampli ventall d'activitats esportives, culturals i artístiques que omplen tota la ciutat. El pregó d'enguany anirà a càrrec de la periodista Gemma Ruiz, i el cap de cartell serà el grup Macaco, que farà un concert el dissabte 8 al vespre.

Festa dels Miquelets

Olesa de Montserrat. Del 7 al 9 de setembre

El primer cap de setmana de setembre se celebra aquesta festa, que és una recreació històrica creada a l'entorn del Memorial 158, un espai que Olesa ha dedicat als 158 soldats austriacistes d’Alemanya, Àustria, Suïssa, Portugal, Flandes, Holanda i Catalunya que van morir al poble durant la guerra de Successió. Hi haurà moltes activitats per a petits i grans, gairebé 70 parades, més de 200 recreacions històriques i fins a 1.500 cartutxos de pólvora.

540x306 Una imatge de la recreació històrica Una imatge de la recreació històrica

Fira dels Indians

Begur. Del 7 al 9 de setembre

Al llarg del segle XIX, molts catalans van emigrar a Cuba a la recerca de fortuna, i alguns van tornar després d'haver-ho aconseguit i van reproduir als seus pobles l'estil de vida del Carib. Begur va ser una d'aquestes viles, i des de fa uns anys rememora la petjada dels anomenats ‘americanos’ amb una fira en què totes les activitats tenen sabor indià.

Festa de la Verema a Alella

Alella. Fins al 16 de setembre

La festa de la Verema d’Alella són onze dies d’activitats festives i culturals vinculades amb el món del vi, la vinya i la gastronomia. El pregó inaugural el farà la cuinera del restaurant Semproniana, Ada Parellada, i durant tots aquests dies hi haurà activitats per a tots els gustos, des de mostres de vins fins a correfocs, balls, festes infantils, sardanes, gegants i havaneres, entre d’altres.

540x306 La festa de la Verema d'Alella La festa de la Verema d'Alella

La Cuina del Cim i Tomba

Tossa. Tot el mes de setembre

Tossa torna a ser la capital del cim i tomba, un plat tradicional d'aquesta vila, per quinzè any consecutiu. Tot el mes de setembre, els restaurants participants s'uneixen per promocionar aquest plat tan típic i donar-lo a conèixer. Els locals que hi participen són membres del col·lectiu Cuina Tradicional Tossenca.