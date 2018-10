Winnie Harlow actuarà al xou de Victoria’s Secret

La firma de llenceria Victoria’s Secret està apostant cada vegada més fort a l’hora d’incloure a la seva icònica desfilada diferents cànons de bellesa. Una de les novetats de la que tindrà lloc aquest novembre a Nova York, és la incorporació d’una model amb vitiligen. Es tracta de Winnie Harlow, una canadenca de 24 anys que pateix una malaltia que li provoca taques a la pell i que ja ha desfilat per a firmes com Diesel o Tommy Hilfiger.

D’altra banda, la desfilada també comptarà, per primera vegada a la història, amb una model d’origen filipí. La noia, de 22 anys, és Kelsey Merritt, que fa unes setmanes va publicar la notícia al seu compte d’Instagram: "Ho hem aconseguit, filipines! Quin honor ser la primera dona filipina a desfilar al xou de Victoria’s Secret 2018! No m’ho crec!" La model és coneguda per destacar sempre la naturalitat i aquest estiu va publicar a les xarxes un missatge sense complexos: "Repeteix amb mi: «Les estries són sexis »".

540x306 Kelsey Merritt quan va anunciar que havia estat seleccionada a la desfilada. / INSTAGRAM Kelsey Merritt quan va anunciar que havia estat seleccionada a la desfilada. / INSTAGRAM

Harlow i Merritt són dues incorporacions amb què la firma nord-americana podria voler deixar de ser criticada per la falta de diversitat de bellesa femenina que hi ha hagut fins ara a les seves desfilades.