L’aigua, imprescindible

Per mantenir un hort o un jardí en perfectes condicions, un dels elements essencials és el reg. S’ha de fer de manera regular i, encara que sembli una obvietat, s’ha de fer bé. Un dels errors més comuns és tractar totes les espècies de la mateixa manera, oblidant que cada planta té les seves necessitats de llum, de temperatura, d’humitat ambiental i, esclar, d’aigua. Ens haurem d’informar, doncs, de la quantitat d’aigua que necessita cada espècie. També haurem de tenir en compte altres aspectes com l’època de l’any o les condicions climàtiques.

Anem a pams. En els mesos més càlids necessiten més hidratació, ja que l’aigua s’evapora ràpidament. També hem de tenir present que si hi ha molt de vent es ressequen abans i, per tant, caldrà regar més sovint. I si el substrat que tenim al test o al jardí és sorrenc, també necessitarem regar més sovint, ja que no té la mateixa capacitat per retenir l’aigua.

El consell Recordeu que en les fases de floració i de fructificació, a més de nutrients, les plantes necessiten un reg més habitual

Si tenim les nostres plantes en testos, com més petit, més sovint caldrà regar. I també és important tenir present el material del recipient. Si tenim testos de fang, hem de pensar que hi ha més pèrdua d’aigua que si és de plàstic. I, per cert, no oblideu que regar en excés també és dolent! Si això us passa, també hi ha solució. Passa per treure la planta i el substrat del test i posar-lo en un paper assecant -per exemple de diari-. Podeu repetir l’operació les vegades que calgui abans de tornar a col·locar la planta i la terra al test.

Si voleu garantir una correcta hidratació, la manera més efectiva pot ser instal·lar un sistema de reg automàtic que puguem programar en freqüència i quantitat. Si no teniu un accés directe a una aixeta, l’alternativa poden ser les hidrojardineres (contenidors que disposen d’un compartiment aïllat al fons per emmagatzemar aigua) o els testos amb autoreg.