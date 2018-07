Un bany d'estil

La moda de bany ha evolucionat en paral·lel a l’emancipació femenina al mercat laboral i a la conquesta progressiva de llibertats. “El banyador ha sigut clau per donar visibilitat a aquests avenços i ha esdevingut un símbol de la seguretat de la dona a través del seu cos”, explica Belén Larruy, directora creativa de Guillermina Baeza, una de les firmes de bany que han viscut aquesta transició. Des dels anys 60, el sector ha viscut una revolució en formes, siluetes i colors amb un objectiu comú: procurar la màxima adaptació i comoditat amb patronatges elaborats: “La dona vol sentir-se còmoda i guapa i per això busca un model que subjecti bé, sigui lleuger i s’assequi ràpid”, detalla Clara Esteve, dissenyadora de les col·leccions de bany de TCN.

Cada dècada ha tingut una peça de bany icònica: el biquini als anys 60, el triquini als 70 o el banyador escotat i alt de camal a la dècada dels 80 i 90. En canvi, l’arribada del nou segle ha comportat una diversitat dins del sector fins ara mai vista. Així, el bany pren nota de les propostes 'prêt-à-porter' i es contagia de les tendències del moment. Per exemple, en el cas de TCN els dos sectors han crescut junts. “En bany hem mantingut sempre una línia de continuïtat, prioritzant l’essència de la marca, i introduint peces més especials que venen inspirades de les col·leccions de moda”, explica Clara Esteve. Dins d’aquest context, no és d’estranyar que algunes peces fins ara vinculades a l’aigua hagin fet el salt de la platja al carrer. “El banyador s’estén també com un bodi, com una peça de roba més que forma part del vestuari exterior femení”, diu Esteve.

540x306 El banyador és tendència des de fa tres temporades. Aquest model és de Guillermina Baeza El banyador és tendència des de fa tres temporades. Aquest model és de Guillermina Baeza

El triomf del banyador

De fet, ja fa tres temporades que el banyador és la peça de bany que sedueix més consumidores. I aquesta ja no té res a veure amb l’edat gràcies a la diversitat de siluetes i d’estampats: “El banyador ja no es concep com una peça per tapar imperfeccions, sinó com una peça juvenil plena de creativitat”, detalla Belén Larruy, de Guillermina Baeza. Ara el banyador més sol·licitat té obertures vertiginoses a l’escot i a l’espatlla, sovint mostra originals tirants creuats i és alt de cama. Una silueta que recorda els banyadors llisos d’aires minimalistes, immortalitzats per la popular sèrie 'Baywatch', dels anys 90. Més enllà dels llisos o els estampats, les textures cobren protagonisme. “El vellut està de moda, així com altres teixits que emulen l’antelina”, explica Larruy. Pel que fa als biquinis, les siluetes triangulars i els 'bandeaus' encapçalen les preferències de la temporada. El que canvia és la calceta: “Tornen les siluetes petites amb altres de tiro alt”, diu la directora creativa de Guillermina Baeza. El que no acaba d’aixecar cap és el triquini: “És una peça complicada perquè no afavoreix a tothom i les vendes sempre són més limitades”, conclou.

540x596 El banyador segueix guanyant adeptes / BOHODOT El banyador segueix guanyant adeptes / BOHODOT

Si és 'handmade', millor

Cada vegada hi ha més marques de petit format que es reparteixen el pastís. El seu reclam: l’elaboració artesanal amb produccions limitades. És el cas de la jove firma CamilaCTG, capitanejada per Camila Carles-Tolrá. “És un procés molt llarg per escollir els teixits, els folres, els tirants, els ornaments... perquè tots provenen de proveïdors diferents”, explica la seva fundadora. Camila Carles-Tolrá dissenya i produeix cada peça de la seva col·lecció des del seu taller de Barcelona fins a aconseguir models acurats fins a l’últim detall. “Els patrons són molt versàtils i s’adapten a cossos molt diferents”, diu mentre reconeix que ara treballa per aconseguir formes que recullin els pits més grans.

540x306 Els biquinis triangulars es renoven cada temporada. Aquest és de Camila CTG Els biquinis triangulars es renoven cada temporada. Aquest és de Camila CTG

Creix la demanda sostenible

La moda de bany que és respectuosa amb el medi ambient també té una legió de seguidores que prioritzen la sostenibilitat. La firma Now Then exemplifica aquesta tendència: “Vaig unir la meva passió pels oceans amb la intenció de fer una marca que contribuís a millorar la conservació marina”, explica Andrea Salinas, directora creativa. En cada peça de la col·lecció, Salinas utilitza teixits reciclats que provenen de xarxes de pesca i altres residus retirats del mar: “Els banyadors estan fets a partir de niló reciclat o d’econeoprè, un teixit que no prové del petroli, sinó del mineral calcari”, explica. Més enllà de l’ètica, també es té en compte l’estètica, i els banyadors Now Then es caracteritzen per fusionar l’estil esportiu amb les formes més minimalistes: “Prioritzem els colors llisos, les siluetes asimètriques i els escots per crear peces atemporals”.

El bany masculí pren força

¿Els homes són els oblidats de la moda de bany? “En absolut, són el gran descobriment”, assegura Carme Monforte, directora creativa d'Es Collection. La clau de l’èxit ha sigut la renovació: “Els banyadors s’han adaptat al cos masculí amb formes més ajustades, que amb els anys han reduït la llargada”, afegeix. Així, els banyadors llargs per sota del genoll han anat donant pas a altres models que se situen a mitja cuixa o més amunt. “Les siluetes que es porten són el clàssic slip curt esportiu, el boxer ajustat que ressalta els glutis i les cuixes, i els 'shorts' de plana que són més còmodes”, conclou Monforte. Més enllà de les formes, la moda de bany masculina més juvenil aposta per l’estampat: motius geomètrics amb noves firmes 'made in Barcelona' dirigides a un públic més modern. És el cas, per exemple, de Bassal o Sunno.

540x780 Un dels banyadors de Bassal Un dels banyadors de Bassal

“Ens inspira el Mediterrani amb les seves formes i colors”, explica Pol Bassal, fundador de Bassal, una firma de moda masculina que combina teixits de qualitat que permeten el moviment amb estampats de motius mariners i tons inspirats en la sorra i la platja. Una filosofia similar comparteix Sunno de Guillermo Capella, soci fundador de la jove firma barcelonina: “L’home s’atreveix més en el bany que en la roba de carrer, per això llancem propostes estimulants per satisfer aquest desig”. Per acabar, la moda de bany masculina també es fa extensible a altres accessoris com ara tovalloles, bosses o samarretes que complementen l’'outfit' de platja: “Dissenyem camises que combinen amb l’estampat del banyador de tal manera que es converteix en un conjunt fresc i atractiu per a l’estiu”, conclou en Guillermo.

540x306 Els banyadors masculins de Sunno amb estampats geomètrics / MARC ROSÉS Els banyadors masculins de Sunno amb estampats geomètrics / MARC ROSÉS

I els nens?

La moda de bany infantil també explora nous terrenys: colors vius, siluetes elaborades, ornaments com ara volants i estampats que van des de les clàssiques flors fins a les ratlles marineres o els quadres Vichy. La firma Bohodot, especialitzada en moda de bany femenina, va veure una oportunitat en el públic infantil: “Les mares ens demanaven que dissenyéssim també models per a les seves filles”, explica la dissenyadora Peke de Fortuny. Així, la línia per a nenes segueix el mateix estil: “Siluetes femenines i romàntiques que són tendència sense renunciar a la comoditat”. I sí, a la platja mares i filles també poden vestir-se igual: “Cada vegada té més acollida”.

540x306 Les flors arriben a la moda de bany infantil / BOHODOT Les flors arriben a la moda de bany infantil / BOHODOT