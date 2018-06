El casament gai d'un cosí de la reina Elisabet II

Lord Ivar Mountbatten, cosí de la reina Elisabet II, ha anunciat que es casarà amb James Coyle en una capella privada aquest estiu a la seva finca del sud del Regne Unit. L'acte no s'espera que compti amb la presència de cap membre de la família reial perquè és un familiar massa llunyà: cosí tercer de la reina i cosí germà del duc d'Edimburg, que té 97 anys. Lord Ivar es va separar de Penelope Thompson fa dos anys després de 16 anys de casats i tres filles en comú. Ara serà ella qui l'acompanyarà a l'altar, tal com ha revelat ell al 'Daily Mail'. Lord Ivar serà el protagonista del que ja s'ha batejat com el primer casament reial gai de la història.