Un casament amb milions d’invitats

Hi ha un restaurant a Barcelona que sempre està ple a vessar. Fins i tot han hagut de posar unes cordes al carrer per organitzar la cua que es forma a l’entrada. És increïble com tanta gent s’hi concentra dia rere dia i fa cua per menjar a la seva terrassa fins i tot si està plovent o fa un fred que pela. Deu ser que hi fan un menjar boníssim, diran vostès. Doncs no! El menjar és normalíssim. No té cap sentit fer cua per menjar allà podent-se asseure directament a taula en qualsevol altre establiment de la vora.

I quin és el secret? Doncs la presentació dels plats. És graciosa, llaminera i atractiva a més no poder. Un plantejament que, a nivell promocional, s’ha demostrat més exitós que no pas tenir una cuina suculenta. Els joves que hi van no es poden resistir a pujar alguna foto dels plats a Instagram, cosa que provoca que els seus congèneres mil·lennials tinguin moltes ganes d’anar-hi. 60.000 seguidors a l’esmentada xarxa acrediten l’encert de la idea.

Per què els dic tot això? Doncs perquè el cap de setmana passat es va reproduir la fórmula, però en aquest cas, amb un casament. El de la bloguera Chiara Ferragni (01) amb el raper Fedez (01), de 31 i 28 anys, respectivament, a Nota, un municipi patrimoni de la humanitat ubicat a Sicília. L’enllaç va ser un èxit viral perquè estava pensat estrictament per ser difós a les xarxes. Era el millor plató que Instagram ha conegut mai i el talent de la parella per donar el perfil bo -en directe!- a càmera va fer la resta. Una combinació que va provocar que cap usuari de la xarxa es volgués perdre ni un story dels que la parella i els seus 400 invitats van penjar constantment al llarg dels tres dies que va durar el casori.

Amb la ciberbellesa com a criteri bàsic, els nuvis van gaudir d’una il·luminació en cadascun dels escenarisescollits més treballada que la de moltes sèries de la televisió espanyola. Una preparació que van fer l’efecte desitjat, ja que finalment el xou va arribar a més de 30 milions d’usuaris, tal com han revelat els nuvis aquesta setmana. Una audiència que resulta impensable fora de les grans bodes reials, que tant en podrien aprendre si no tinguessin tanta por del progrés.

Segons The bloden salad, el blog on va començar la fama d’ella a les xarxes, es van compartir amb el seu hashtag -#theferragnez- 24.000 posts a les xarxes socials. Una quantitat gran però molt petita si es té en compte el seu impacte, que va arribar a una xifra d’engagement de 67 milions d’interaccions, entre likes, retuits, comparticions i comentaris. Una barbaritat a la qual alguns especialistes han posat preu aquests dies de ressaca nupcial en els quals ella, per cert, ja està treballant a la Setmana de la Moda de Nova York. En total, es calcula que el valor de l’impacte mediàtic de l’enllaç ha sigut de 36 milions de dòlars. O el que és el mateix, si una marca volgués tenir aquest mateix impacte hauria d’invertir aquesta mateixa quantitat en publicitat.

Però l’èxit té un cost elevat. Segons La Reppublica, el pressupost del casament ha sigut de 20 milions d’euros, cosa creïble si tenim en compte la magnitud i el luxe del desplegament. La xifra, però, parla del valor, no del que ells han pagat, ja que les marques no només no els han cobrat els serveis sinó que, com és lògic, han pagat per formar part d’aquest xou. Sense anar més lluny, Dior, que firmava el tradicional vestit de la núvia, ha tingut un retorn en impacte mediàtic de 5,2 milions de dòlars.

Però, xifres a banda, hi ha els intangibles. Ella, que ja tenia un impacte global molt important en el món de la moda, ha vist créixer tant la seva rellevància que en un esdeveniment previ al seu viatge a Nova York va coincidir amb la icònica i reverenciada Sarah Jessica Parker. Davant dels periodistes, aquesta li va preguntar immediatament com havia anat el casament. Quant val ser un referent de referents? Definitivament, no té preu. Per cert, que a banda del ciberpreciosisme, el seu casament tenia altres al·licients. Perquè si ajuntes boda italiana, rica i instagramer doncs tot és possible. Des del convit en una cova de bombetes (02), fins a dos castells de focs durant la festa nupcial (01) o, fins i tot, un parc d’atraccions (03) per rematar la nit.

L’intriga resolta del bolso d’Aretha

Però no tothom que triomfa a les xarxes és per la seva artificialitat. Hi ha qui triomfa per la seva naturalitat. És el cas d’ Aretha Franklin (04), que ens ha deixat durant la meva absència estival amb l’aplaudiment unànime de persones de totes les generacions, que han recordat d’ella milers d’històries i vivències que la van convertir en tendència global durant dies.

D’entre aquestes històries n’hi va haver una de reveladora, que resol una llegendària intriga sobre el mite. El perquè del seu bolso sempre present a l’escenari, a tocar del piano. Una cosa que mai abans havia sigut contestada i que intrigava moltíssim els seus fans, que detectaven que no hi hauria més bisos quan veien que la diva es penjava la bossa.

Segons va explicar durant els dies del dol un periodista del New Yorker anomenat David Remnick que la va seguir uns dies per a un reportatge, el motiu és que hi duia en metàl·lic el sou de l’actuació. Segons el periodista, la diva havia vist com s’havia estafat tants cops companys com Ray Charles o B.B. King que va decidir que si no cobrava abans, no cantava. Ara entenem per què resultava tan creïble quan demanava Respect.