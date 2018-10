Les ‘celebrities’ es conjuren per no amagar la realitat del postpart

Aparèixer 7 hores després del part perfectament maquillada i amb talons. Aquesta era la imatge que va donar davant dels mitjans Kate Middleton, duquessa de Cambridge, després de tenir la seva filla Carlota. Era el 2 de maig del 2015, i tan sols un dia abans l’actriu Keira Knightley havia donat a llum la seva filla Edie.

Ara, tres anys més tard, Knightley recorda la coincidència i decideix carregar durament contra Middleton per haver amagat la realitat del que suposa un postpart per a una dona. “Ens aturem i mirem la pantalla de la tele. La Kate és fora de l’hospital, set hores després de donar a llum, maquillada i amb talons. Aquesta és la cara que el món vol veure”, es queixa l’actriu al seu assaig The weaker sex [El sexe dèbil]. “Ocultes el nostre dolor, els nostres cossos dividits, els nostres pits gotejant, les nostres hormones furioses”, lamenta l’actriu, que segueix: “Posa’t guapa. Que se’t vegi estilosa, no mostris el teu camp de batalla, Kate. Set hores després de la teva batalla entre la vida i la mort, set hores després que el teu cos es trenqui i que la vida, sagnant, cridant, surti de tu. No ho ensenyis. No ho expliquis. Queda’t allà dreta amb la teva nena i que et fotografiïn un grapat d’homes fotògrafs”.

Per a l’actriu, el dia del part no va tenir floritures ni sembla que fos el més adequat per aparèixer davant dels mitjans: “La vagina se’m va partir en dos. [...] Recordo la caca, el vòmit, la sang, els punts. Recordo la meva pròpia batalla. [...] La supervivència. I soc el sexe dèbil? Ho ets tu?”

Unes càrregues molt cruentes contra la duquessa que, d’altra banda, també podrien semblar destinades a moltes dones de l’esfera pública. Concretament a les que contribueixen a donar una visió distorsionada de com se suposa que ha de lluir una dona després de parir.

Són molts els consells que s’han publicat en revistes femenines explicant com s’ho fan les celebrities per estar perfectes pocs dies després del part. Des de les dutxes d’aigua freda per reafirmar el pit fins a la ingesta de peix blau i alvocat, passant pels exercicis de sòl pelvià. Sense oblidar l’opció de programar una cesària i, de pas, aprofitar-ho per fer cirurgia plàstica a l’abdomen, com s’especula que va fer Shakira en néixer els seus dos fills.

Desmitificant

El cas és que cada vegada més dones de portada opten per mostrar la realitat del seu cos després d’un embaràs. Al febrer la presentadora de televisió Tamara Gorro va publicar al seu canal de YouTube la cicatriu de la cesària del seu segon fill. A més, a la filmació explica que la seva panxa “ja no és la d’abans” i que el cul el té “més gros” i amb cel·lulitis. La model Sofia Lindfors també va sorprendre aquest estiu amb una imatge en què ensenyava el seu ventre flàccid i la cicatriu del part a la portada d’una revista de moda sueca.

Més enllà de les imatges, també són moltes les famoses que han començat a parlar obertament sobre com se senten amb el seu nou cos després de passar per un embaràs. “Tinc el ventre enfonsat i els pits desgastats”, confessava Kate Winslet en una entrevista al Daily Mail. Tot i això, l’actriu afirmava que està orgullosa de “no ser perfecta”. Per la seva banda, Kim Kardashian també explicava a través de la seva apli que se sent bé amb les seves corbes després de dos embarassos, tot i que reconeixia haver-se sentit gelosa de les dones que “poques setmanes després de donar a llum tenen el mateix aspecte que abans de quedar-se embarassades”.

Kardashian es referia a dones que, d’altra banda, solen patir la pressió dels mitjans per mostrar-se perfectes en tot moment, una pressió que vindria a formar part de la seva feina com a personatge públic o fins i tot institucional, com seria el cas de Kate Middleton. Perquè, no ens enganyem, aquell 2 de maig la duquessa va sortir als mitjans perfectament arreglada i somrient, però el més probable és que ella també hagués preferit quedar-se al llit mirant la tele, com sí que va poder fer Knightley.