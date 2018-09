Quan els dies es comencen a escurçar i la llum del sol deixa de ser tan intensa, els arbres de fulla caduca inicien una particular metamorfosi i converteixen els colors verds en ocres, marrons, taronges, grocs i vermells. Experimenten un procés bioquímic que fa que la producció de clorofil·la, el pigment que dona el color verd a les fulles, es redueixi i deixi pas a un espectacle cromàtic digne de veure i d'aprofitar.

I contràriament al que puguem pensar, no és la temperatura el que causa que els boscos es tenyeixin de tardor, sinó que la veritable 'culpable' és la llum, més concretament la seva falta. També és la poca llum –en aquest cas sí, acompanyada del fred– el que fa que tinguem mandra de sortir de casa i que preferim quedar-nos al sofà fent un dissabte de pel·li i manta o un diumenge sense despertador.

Amb les propostes de 'trekkings' que us fem avui, volem ajudar-vos a treure-us la son de les orelles i a deixar la mandra (i la manta) al sofà perquè sortiu de casa a gaudir de l’espectacle de la tardor que ens espera als boscos de Catalunya.

La fageda d’en Jordà

És el clàssic dels clàssics per gaudir dels colors de la tardor. Hi ha fins a 28 recorreguts per descobrir aquesta zona volcànica de la Garrotxa. Per caminar per la fageda, decanteu-vos pels itineraris 1 o 2. El número 1 us portarà, a més, al volcà Santa Margarida i al volcà Croscat. El recorregut número 2, conegut com el Sender Joan Maragall, és fàcil, curt i planer i, per tant, és ideal per fer amb nens.

540x306 La fageda d'en Jordà / DAVID BORRAT La fageda d'en Jordà / DAVID BORRAT

El Montseny

Un altre clàssic imprescindible. Diferents espècies d’arbres formen els boscos del Parc Natural del Montseny. Els castanyers són uns dels més emblemàtics. Us proposem la ruta que us durà des de Viladrau fins al castanyer de les nou branques, tot un emblema del municipi. Si hi aneu ben entrada la tardor, potser podreu saltar sobre els llits de fulles que s’hi creen.

Montserrat

No ens referim a anar amb cotxe fins al monestir, no. Us requerirà una mica més d’esforç, però us prometem que valdrà la pena. Enfileu els esglaons del pas dels Francesos i seguiu el corriol que us porta fins a Sant Jeroni, el pic més alt de Montserrat i un dels clàssics de l’excursionisme català. A part de tenir unes vistes envejables, passareu entre els boscos de la muntanya dels 100 cims mentre muden les fulles. Una experiència que us alimentarà l’ànima per a tota la setmana.

540x306 Montserrat / GETTY Montserrat / GETTY

El camí de ronda

Els trams del camí de ronda entre Palamós i Calella de Palafrugell o entre Calella i Tamariu són una bona elecció per a aquells que volen gaudir de la tardor a prop del mar. Són dos dels recorreguts (d'11 i 7 quilòmetres) més assequibles i espectaculars del camí. Si bé és cert que els pins que voregen el Mediterrani no canvien de color, heu de tenir en compte que el que sí que es transforma és l’experiència. La calma envaeix els senders durant aquests mesos, que deixen de ser tan transitats com a l’estiu i permeten que pugueu connectar més amb el mar. Això sí, pot ser que el trobeu una mica més mogut.

540x306 Els camins de ronda recuperen la calma amb la tardor / ACN Els camins de ronda recuperen la calma amb la tardor / ACN

La fageda de la Grevolosa

Entre Osona i la Garrotxa s’hi amaga un bosc de faigs amb arbres de més de 40 metres d’alçada. La fageda de la Grevolosa no és tan coneguda com la d’en Jordà, però no li té res a envejar. Un itinerari marcat us portarà a descobrir arbres monumentals i la història de la zona, on es feien carboneres. La visita durant la tardor és espectacular per les tonalitats que adquireixen els arbres. A més, sovint és un lloc poc transitat, on el silenci només és pertorbat pel cruixit de les fulles en caminar.

Els boscos de l'Alt Pirineu

A part de la brama del cérvol, l’altra activitat estrella dels boscos de l’Alt Pirineu aquesta època de l’any és la promoció dels colors de tardor. A la pàgina web del Parc Natural de l’Alt Pirineu hi trobareu tots els detalls de fins a deu valls i boscos amb itineraris per gaudir d’un espectacle cromàtic únic abans que la neu amagui les petjades de la tardor. Només dos exemples. Un: al bosc de Virós hi ha l’única fageda del Pallars Sobirà. I dos: a l’obaga d’Os de Civís hi podreu admirar l’únic bosc mixt del parc, on el verd dels avets contrasta amb el vermell de la moixera de guilla.

540x306 La tardor al Parc Natural de l'Alt Pirineu / Richard Martin La tardor al Parc Natural de l'Alt Pirineu / Richard Martin

La fageda del Retaule

És una altra fageda desconeguda que regala un bon espectacle cromàtic a la tardor. Ubicada al Parc Natural dels Ports, és rellevant perquè hi ha Lo Faig Pare, l’arbre més antic de la zona, amb 250 anys d’edat i més de 25 metres d’alçada. Per arribar a la que també és la fageda més meridional d’Europa, cal que seguiu el PRC 82, que comença al Mas d’Andresito, al terme municipal de la Sénia. Al web del parc trobareu tota la informació.

Les vinyes del Priorat

Quan els vermells, els taronges i els marrons han conquerit les vinyes del Priorat, visitar la zona es converteix en una necessitat. Si trieu un itinerari que us doni una mica de perspectiva en alçada, us semblarà que la comarca ha estat encatifada i vestida de gala per donar la benvinguda a l’estació. Els itineraris de Porrera a Torroja o del Lloar a Damunt Roca que detalla Turisme Priorat a la seva web són alguns dels camins del vi que us donaran vistes increïbles de les vinyes.

La Devesa de Girona

Més que d’un 'trekking', en aquest cas parlem d’una passejada pel pulmó verd de Girona. Els plàtans de la Devesa encatifen el terra de fulles marrons, grogues i ocres mentre a poc a poc es van despullant per l’arribada de l’hivern. Més de 2.600 exemplars en 40 hectàrees de terreny us esperen per oferir-vos un espectacle visual digne de fotografiar.

L’Alt Berguedà

La tardor no és tardor sense bolets. L’Alt Berguedà amaga diferents rutes on la caça més preuada d’aquests mesos acostuma a tenir èxit. Ja sabeu que els boletaires no revelen mai els seus secrets, però la zona del Morral, a prop de Cercs, té pins, roures i faigs i bones condicions d’humitat per trobar-hi carlets, rossinyols, pinetells i rovellons. Un bosc ideal si, a més de marxar amb el cistell ple, voleu alegrar-vos la vista amb els colors de la tardor.

El delta de l’Ebre

És cert, al delta no hi ha boscos. Però durant la tardor hi passen dos fenòmens dignes d’admirar. D'una banda, centenars d’ocells, que sobretot es deixen veure a l’albada i al capvespre, comencen un llarg viatge cap a zones més càlides. I, de l’altra, el salobrar, un terreny argilós sota la influència directa del mar, es tenyeix de vermell intens. La culpable és la salicòrnia, una de les plantes que forma aquest interessant ecosistema. Podeu gaudir del fenomen a les antigues salines de Sant Antoni. Per arribar-hi, més que fer un 'trekking', us recomanem agafar la bicicleta i resseguir l’itinerari de les llacunes.

El Collsacabra

El paisatge del Collsacabra captiva a qualsevol època de l’any, però els colors de tardor li donen una altra dimensió. Igual que ho fa la boira que s’instal·la a la plana de Vic, que vista des de les cingleres és tot un espectacle. Si preferiu vistes, us recomanem el recorregut que va de Tavertet al Puig de la Força. Resseguireu els cingles amb miradors a Osona, al Montseny i a les Guilleries. Si voleu varietat cromàtica, agafeu el camí de Rupit al santuari de la Salut, on a més de tenir vistes travessareu diferents boscos vestits de tardor.