Un esquirol karateka o dos ossos que ballen un tango: les fotografies (salvatges) més divertides del 2018

Diuen que la natura és sàvia, però també pot ser còmica. Almenys així ho demostren els finalistes dels Comedy Wildlife Photography Awards, que cada any premien les imatges més divertides del món animal: des d'un esquirol karateka fins a una llebre avergonyida, passant per ossos que semblen ballar tangos o amfibis que es fan petons.

La guanyadora en la categoria general d'aquest any ha sigut Mary McGowan, que ha guanyat el premi gràcies a un esquirol sorprès, en una fotografia titulada 'Enxampat a l'acte".

Els Comedy Wildlife Photography Awards estan impulsats per la Fundació Born Free, que treballa per a la defensa i la protecció de la vida salvatge arreu del món. Des de la fundació animen a difondre les imatges entre amics i familiars per conscienciar-los de la necessitat de mantenir entorns naturals on les espècies salvatges puguin desenvolupar-se sense amenaces.

Aquests són alguns dels finalistes dels premis. Procureu no riure!

L'esquirol que sembla sortit d'una pel·lícula de karate / Geert Weggen / comedywildlifephoto.com

Un lleó i una lleona amb un aparent gran sentit de l'humor / Muriel Vekemans / comedywildlifephoto.com

Un os que no sap on ficar-se / Patty Bauchman / comedywildlifephoto.com

Una foca amb poders màgics per congelar pingüins / Jackie Downey / comedywildlifephoto.com

Dos ossos que es barallen però que ben bé podrien estar ballant un tango / Luca Venturi / comedywildlifephoto.com

Una llebre que podria estar preocupada (o avergonyida) / Daniel Friend / comedywildlifephoto.com

Les ales també son per als mamífers / Kevin Rooney / comedywildlifephoto.com

Es convertirà en príncep algun d'aquests amfibis? / Sergi Savvi / comedywildlifephoto.com

Algú s'ha quedat bastant sorpès de veure-us / Jacob Strecker / comedywildlifephoto.com

Els ossos també poden fer autoestop / Jonathan Irish / comedywildlifephoto.com

Aquest és, probablement, el rinoceront més presumit del món / Kallol Mukherjee / comedywildlifephoto.com

"I això ha estat tot, amics!" / comedywildlifephoto.com / Muntazeri Abdi

Podeu veure la resta de fotografies finalistes en aquesta fotogaleria.