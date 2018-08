Sis hores de música per acomiadar Aretha Franklin

Una cerimònia de sis hores per acomiadar la reina del soul. Detroit acull avui el funeral d'Aretha Franklin, que ha començat a les 9 del matí (hora local) i acabarà a les tres de la tarda. L'església Greater Grace Temple, amb capacitat per a 4.000 persones, ha congregat la comitiva de familiars i amics –entre els quals hi ha Bill Clinton, Stevie Wonder i Ariana Grande– que s'ha reunit per donar un últim adeu a la cantant fent un homenatge a les seves arrels musicals, el gòspel.

El cos d'Aretha Franklin, que va morir el passat 16 d'agost a l'edat de 76 anys a causa d'un càncer de pàncrees, ha arribat al temple transportat per un antic Cadillac blanc, el mateix cotxe que va transportar el fèretre del seu pare, el reverend Clarence LaVaughn Franklin, i el de l'activista pels drets civils Rosa Parks.

El servei religiós ha recordat la figura de Franklin com a cantant, però també el seu compromís en la defensa dels drets civils de la comunitat afroamericana. Líders del moviment com Jesse Jackson i Al Sharpton s'han dirigit al públic per lloar la contribució de Franklin durant els anys 60. "Ella era una dona negra en un món d'homes blancs", ha dit Sharpton, que ha afegit que va ser la banda sonora del moviment amb cançons com 'Respect'.

Per la seva banda, Bill Clinton ha confessat que tant ell com la seva dona, Hillary Clinton, eren 'groupies' de Franklin durant els seus anys com estudiants, molt abans de pensar en ser president dels Estats Units. “Ella tenia la veu de la generació, potser la veu del segle”, ha afirmat.

La música com a fil conductor

Al llarg de les sis hores de funeral s'han succeït diferents actuacions musicals. La cantant de pop Ariana Grande ha pujat a l'escenari per interpretar un dels temes més popular de la reina del soul '(You make me feel like) A natural woman'.

Després de les lectures, la cantant country Faith Hill ha interpretat el clàssic gòspel 'What a friend we have in Jesus', tema que Franklin va incloure en el seu àlbum en directe 'Amazing Grace', publicat el 1972.

Faith’s full performance for anyone who missed it! https://t.co/rgl71oC6oc — Faith Fans Forever! 💜 (@FaithHill_Fans) 31 d’agost de 2018

El cantant de soul i R&B Smokey Robinson, que ha definit la seva amistat amb Franklin com una de les més llargues de la seva vida, ha interpretat la cançó 'Really Gonna Miss You'. Per la seva banda, Chaka Khan ha homenatjat la reina del soul amb el tema gòspel 'Going up Yonder'

Tot i que el funeral és de caràcter privat, els voltants del temple s'han omplert d'admiradors de la cantant i a alguns se'ls ha permès entrar a l'església i seure darrere de la família de Franklin.