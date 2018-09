La fiscalia no investigarà Kevin Spacey i Steven Seagal per agressió sexual

L'oficina del fiscal del comtat de Los Angeles ha anunciat aquest dimecres que no presentarà càrrecs contra els actors Kevin Spacey i Steven Seagal, acusats d'agressió sexual, perquè segons ha informat 'Los Angeles Times' els delictes han prescrit.

El cas de Kevin Spacey neix a partir de la denúncia d'un home que el va acusar per una agressió sexual que assegura que va tenir lloc el 1992 a West Hollywood. El fiscal ha rebutjat seguir endavant amb el cas perquè el delicte ja ha prescrit, segons ha informat avui l'agència Efe. Però Spacey haurà de respondre davant de la justícia en algun moment perquè, al marge d'aquesta acusació, també està sent investigat per altres casos d'agressió sexual, tant als Estats Units com al Regne Unit, alguns dels quals més recents.

Per la seva banda, Steven Seagal, que ha estat acusat per diverses dones per abusos i assetjament sexual, també es lliura dels càrrecs per la suposada violació d'una dona el 1993, ja que la fiscalia, igual que amb Spacey, considera que el delicte ha prescrit.

Denúncies d'actrius

El novembre del 2017 l'actriu Portia de Rossi va sumar el nom de Seagal a la llista d'acusats per assetjament sexual, que cada dia creix a Hollywood. En aquesta cas, l'actriu va fer servir Twitter per denunciar l'actor, i pocs dies després l'actriu Julianna Margulies, protagonista de 'The good wife', va explicar en una ràdio una experiència similar amb Seagal als anys 90, en una habitació d'hotel. Segons Margulies, l'actor li va arribar a ensenyar una arma, i assegura que va haver de cridar per poder sortir d'allà.