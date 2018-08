Els millors llocs per observar el firmament

És un dels clàssics de cada estiu i any rere any aglutina milers de seguidors que, armats amb una bona cadira i carmanyola, passen les nits esperant a ser sorpresos per les estrelles fugaces. Aquest any la matinada més intensa està prevista per dilluns, encara que durant tot el cap de setmana hi haurà una gran activitat nocturna. De fet, les Llàgrimes de Sant Llorenç, anomenades així perquè es veuen en dies pròxims al sant que fa honor al nom (10 d'agost), es poden veure des de finals de juliol fins a finals d'agost. Però només és en aquests dies més assenyalats que es poden arribar a veure fins a cent meteors per hora. A més a més, aquest any estem de sort, perquè coincideix que la lluna està en fase nova, moment en què gairebé no es veu, de manera que serà més fàcil observar el firmament.

Però no ens confonguem, per més que l'anomenem 'pluja d'estrelles' el que realment veiem són petits fragments de roques de meteors que xoquen a l'atmosfera i provoquen una llum fugaç. "Succeeix en directe i a centenars de quilòmetres a sobre nostre", explica Kike Herrero, astrònom de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). I coincideix cada any en les mateixes dates perquè la Terra, en el seu moviment anual de translació al voltant del Sol, travessa un gran núvol de pols i partícules que va deixar el cometa Swift-Tuttle als anys noranta. Tot i així, es tenen registres oficials d'aquest fenomen estival des del 1835.

Entre ciència i llegenda

Un altre dels noms amb què es coneix aquest fenomen que contribueix a fer una mica més romàntics els nostres estius és el de Perseids. "Perquè sembla que tots els traços provinguin d'un mateix punt del cel, que és el de la zona de la constel·lació de Perseu", resumeix Herrero.

Per a les persones a les que agradin les llegendes, explica la mitologia grega que Perseu, fill de Zeus, estava enamorat de la nimfa Dànae. Per poder entrar a la seva habitació i engendrar-li un fill, el déu va escollir la forma de pluja daurada. La versió del nom cristià, en canvi, fa referència a Sant Llorenç, que va morir cremat en una foguera a Roma i popularment es diu que, en ple martiri, va exclamar: "Gireu-me, que per aquest costat ja estic fet". Sigui com sigui, la història sosté que les seves llàgrimes són les mateixes estrelles fugaces que cada any apareixen per recordar el seu patiment.

Buscar la foscor

Per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç no calen gaires coses. Bé, bàsicament en cal una de molt important: allunyar-se com més millor dels nuclis urbans. La contaminació lumínica és el gran obstacle en l'observació d'estels. Per això els millors indrets des d'on es pot veure el fenomen són a la zona dels Pirineus, "sempre que les muntanyes no facin d'obstacle visual", afegeix Herrero. Per als que visquin a l'àrea metropolitana de Barcelona, una de les millors opcions, segons l'astrònom, seria dirigir-se a la zona del Montseny.

I per als que vulguin aprofundir una mica més en la temàtica, també es poden adreçar a alguns dels principals observatoris astronòmics de Catalunya, que tenen previstes trobades especials per observar els Perseids.

540x306 Diversos observatoris astronòmics obren les portes per veure els Perseids. / THINKSTOCK Diversos observatoris astronòmics obren les portes per veure els Perseids. / THINKSTOCK

OBSERVATORIS PER VEURE LES ESTRELLES

Parc Astronòmic del Montsec

Des del 2012 el cel del Montsec, ubicat entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, ha sigut declarat com a Reserva Starlight, és a dir, com a un dels millors llocs del món per fer observació astronòmica i gaudir de la llum de les estrelles. Diàriament al Centre d'Observació de l'Univers, situat a Àger, s'organitzen visites guiades nocturnes al seu parc de telescopis i al planetari 3D, on es parla de diferents fenòmens espacials, com el dels Perseids.

Observatori de Pujalt

A la comarca de l'Anoia se situa aquest observatori que es dedica a fer difusió didàctica de la ciència i a la investigació científica. Aquest diumenge organitza una activitat especial de tarda i nit amb motiu de les Llàgrimes de Sant Llorenç. A les 18 h es farà un recorregut pels aparells de l'observatori i una visita virtual per l'Univers. A partir de les 21 h es duran a terme diferents xerrades sobre la pluja de meteors i es farà observació del cel. Cal reservar prèviament.

Observatori Astronòmic d'Albanyà

Aquest observatori, situat a l'Alt Empordà, està completament automatitzat i compta amb el telescopi més gran de la província de Girona. A més a més, és al Bassegoda Park, que el 2015 va obtenir el reconeixement de la Fundació Starlight i es va convertir en el primer càmping de tot l'Europa continental a rebre la certificació Starlight. D'altra banda, la International Dark-Sky Association (IDA) va atorgar a aquest municipi el reconeixement de primer Parc Internacional de Cel Fosc de l’estat espanyol.

Observatori Astronòmic de Castelltallat

Situat en una serra molt despoblada entre el Bages i el Solsonès, aquest observatori organitza moltes activitats per passar-ho bé en família. Aquest dissabte a partir de les 22 h ha preparat una trobada especial per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç. No cal reservar plaça i s'anirà fent una petita xerrada cada hora sobre el fenomen i les claus per observar-lo bé. Això sí, recomanen portar una bona manta.

540x306 La lluna nova del cap de setmana facilitarà la visió dels Perseids. / THINKSTOCK La lluna nova del cap de setmana facilitarà la visió dels Perseids. / THINKSTOCK