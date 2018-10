La princesa Elionor llegeix la Constitució per celebrar el seu aniversari: "La sobirania nacional resideix en el poble espanyol"

Ni globus ni confetis. La princesa Elionor ha celebrat aquest dimecres el seu aniversari –fa 13 anys– amb una lectura pública de la Constitució espanyola. És la primera vegada que la filla del rei es dirigeix a una audiència, i ho ha fet acompanyada de Felip VI, la reina Letícia i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, així com de representants de les Corts Generals, del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.

La filla del rei ha llegit el següent text, corresponent als tres punts de l'article 1 de la Constitució:

Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat.

3. La forma política de l’estat espanyol és la monarquia parlamentària.

Sánchez s'ha sumat a la lectura

La princesa ha cedit la paraula al president Pedro Sánchez, que ha llegit l'article 2 de la Constitució. El rei s'ha fet càrrec del preàmbul, i durant l'acte, que s'allargarà tot el matí, diverses personalitats llegiran la carta magna. La cita transcorre a l'Institut Cervantes de Madrid, i se celebra que avui fa 40 anys de l'aprovació de la Constitució.

Fa unes setmanes la princesa Elionor va causar enrenou a les xarxes per la posada en circulació d'una moneda de 30 euros amb la seva cara. La semblança entre la filla del rei i el gravat de la moneda era discutible, i Twitter va omplir-se de mems que en feien mofa.

Ara fa quatre anys, l'octubre del 2014, la princesa Elionor ja va ser 'trending topic' a Twitter per la figura que en van fer al Museu de Cera de Madrid, on l'hereva del tron espanyol no sortia gaire ben retratada.