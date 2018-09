Els tòtems de Nova York dicten tendència per a l’any vinent

Setembre és un mes marcat en vermell a les agendes dels amants de la moda, i Nova York es converteix en l’epicentre d’aquest univers. La Setmana de la Moda de la ciutat dels gratacels és la primera d’una llista de cites imprescindibles -Londres, París, Milà- que ens anticiparan les tendències de la pròxima temporada.

Des del 6 fins al 12 de setembre Nova York rep els dissenyadors més veterans de la moda nord-americana -Tom Ford, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Calvin Klein i Marc Jacobs- juntament amb altres de més joves i desconeguts que aquí tenen un altaveu privilegiat. Tot un cúmul de propostes i tendències que no trigarem a veure al carrer i als aparadors d’arreu del món, ja que Nova York és la passarel·la més comercial de les que viurem aquest setembre. Fem un repàs de les propostes més interessants que ens han deixat els primers dies de la Fashion Week.

L’elegància de Tom Ford

Per començar, un clàssic. El dissenyador nord-americà Tom Ford va ser l’encarregat d’inaugurar, de manera extraoficial, la New York Fashion Week, i ho va fer amb una tornada als clàssics, amb unes propostes femenines i elegants, combinades amb encaixos, plomes i serrells. El dissenyador va optar per faldilles de tub i vestits ajustats per sota el genoll i va demostrar que l’elegància no està renyida amb la sensualitat. Els teixits que imiten la pell de cocodril van ser un altre gran protagonista de la desfilada, ja que Ford els va utilitzar en jaquetes, faldilles, bolsos i fins i tot braçalets.

El dissenyador va pujar a la passarel·la alguna de les top del moment, com Gigi Hadid, que va tancar la desfilada amb un espectacular vestit negre, i Kaia Gerber, la joveníssima filla de Cindy Crawford que ja s’ha convertit en una de les models més sol·licitades del moment, cosa que demostra que la indústria de la moda continua apostant pels rostres i cossos extremadament joves, oblidant, tot sovint, les dones més madures.

La reivindicació de Jeremy Scott

Jeremy Scott va posar tota la carn a la graella dijous en una desfilada que va omplir de colors, estampats estridents i missatges amb reivindicació política. El dissenyador de Kansas, que també és director creatiu de Moschino, va presentar peces amb estètica urbana, desenfadada, que no van deixar indiferent cap dels seus seguidors, entre els quals destacaven a primera fila la bloguera Chiara Ferragni, Paris Jackson, filla de Michael Jackson, i la model Gigi Hadid. Scott va tancar la desfilada enfundat en una samarreta amb una frase contra el senador Kavanaugh, molt conservador i polèmic, designat per Donald Trump com a jutge del Suprem. Però tota la desfilada va estar trufada de missatges a favor de la revolta, les manifestacions i amb reclams a reciclar la roba.

La gran festa de Ralph Lauren

Però sens dubte Ralph Lauren s’ha endut el gran protagonisme de la primera part de la Setmana de la Moda de Nova York amb la celebració del seu 50è aniversari com a dissenyador. Lauren va organitzar una desfilada històrica a Central Park en què va presentar la col·lecció de dona i home i la de Polo Ralph Lauren en una cita amb una llista infinita de celebrities i cares conegudes. Hilary Clinton, Steven Spielberg, Robert de Niro, Anne Hathaway, Sheryl Crow i altres dissenyadors com Calvin Klein i Carolina Herrera van aplaudir les seves col·leccions. Per a dona, Lauren va presentar una col·lecció basada en una figura femenina forta i sofisticada capaç de combinar camises de franel·la oversize amb faldilles de vestir, vestits de vellut amb patchwork i abrics amb estampats tribals.

El mateix dia que el veterà dissenayor celebrava la seva festa, la marca de la dissenyadora Kate Spade presentava la seva primera col·lecció després de la mort de la creadora ara fa tres mesos. Capitanejada per Nicola Glass, la desfilada va ser un homenatge a Spade amb una proposta d’aires retro, amb siluetes femenines, colors pastel i molts estampats. Tot amarat d’una estètica molt setantera amb un punt de sofisticació i elegància.

Una altra de les firmes destacades d’aquesta primera part de la Setmana de la Moda de Nova York ha sigut Monse, la jove marca que formen Fernando Garcia i Laura Kim, que també són directors creatius d’Oscar de la Renta. Monse va presentar una col·lecció unisex plena d’inspiracions marineres, amb nusos, ratlles i vaixells, així com ponxos i camises convertits en vestits o jaquetes. A la desfilada no hi van faltar algunes cares famoses, com les germanes Paris i Nicky Hilton i la rapera Nicki Minaj.

Un altre nom que ha despertat grans aplaudiments ha sigut el de la dissenyadora nord-americana Ulla Johnson, que ha presentat una col·lecció que suposa tot un homenatge al treball artesà en què combina l’aire rústic que desprenen totes les peces amb una elegància refinada, la combinació d’èxit que distingeix aquesta creadora. La Setmana de la Moda continua fins dimecres al vespre i caldrà veure què presenten alguns tòtems del disseny als Estats Units, com Calvin Klein, Marc Jacobs, Michael Kors i Carolina Herrera. La setmana pot donar, encara, molt de si.

La diferència puja a la passarel·la

Ja fa temps que el món de la moda intenta, discretament, anar més enllà de la bellesa estàndar. Per això ja no sorprèn que pugin a desfilar models com Winnie Harlow -que pateix una malaltia de la pell- o noies com Ashley Graham, abanderada de les talles grans. En aquesta corrent que reivindica la bellesa normal també s’hi inclouen models com la valenciana Marián Ávila, amb síndrome de Down, que desfilarà per primera vegada a la Setmana de la Moda de Nova York.