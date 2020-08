Almadraba Park Hotel: la brisa marina del golf de Roses com a companya de viatge

Les imponents vistes del golf de Roses són un dels motius per allotjar-te a l’Almadraba Park Hotel. Des de fa cinquanta anys, aquest hotel imponent de quatre estrelles ha estat un referent pel que fa a l’hospitalitat i la restauració. Però no per això deixen de rumiar quins serveis -de la ja llarga llista- poden oferir als seus hostes. Aquest any estrenen els massatges a l’aire lliure dins d’una pèrgola balinesa i la carta de còctels d’un dels coctelers més cotitzats, Manel Vehí. Se sumen a la proposta pensada pels que volen unes vacances amb totes les de la llei en un entorn clàssic i en què tot siguin facilitats. L’allotjament té accés directe a la platja, però si ho preferiu, us podeu quedar a la piscina de 25 metres de llarg i 12,5 d’ample. Disposen de pista de tenis gratuïta per als clients. Si no teniu raqueta no passa res, us les deixaran. En tenen per a adults i per a la canalla. També hi ha dues pistes d’esquaix i taules de ping-pong. Des de l’hotel, també fomenten les activitats a l’exterior. Podeu concertar activitats aquàtiques o sortir a caminar o córrer. Tenen rutes confeccionades per proposar-vos. L’hotel té el segell Bikefriendly. Això vol dir que ofereixen tots els serveis específics que els ciclistes professionals i amateurs requereixen.

La seva proposta gastronòmica és diversa, des de picar alguna cosa de manera desenfadada gaudint de la brisa marina a entaular-se al restaurant, que per ell mateix mereix una visita. La cuina, basada en el producte local i de mercat, destaca especialment pels seus peixos, en especial la tonyina. La tradició forma part de la carta. És per això que tenen plats estrella que any rere any els clients tornen a demanar, i alguns d’ells s’elaboren amb perícia davant del comensal.