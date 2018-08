260x366 “Necessito que els dibuixos surtin d’un lloc que no conegui” / FRANCESC MELCION “Necessito que els dibuixos surtin d’un lloc que no conegui” / FRANCESC MELCION

ES TROBA EN RENOVACIÓ constant; els seus interessos s’han anat transformant al llarg dels anys i de tot el que ha après n’ha fet segell de la seva trajectòria. “Quan vaig al metge i em demanen quina professió tinc, acostumo a dir il·lustradora, per simplificar, però a vegades em sento una impostora si m’etiqueto com a il·lustradora”. I és que la Carlota és molt més que això. Va estudiar disseny, però en acabar la carrera sentia claustrofòbia d’haver de tancar-se en una oficina per dissenyar, així que va decidir estudiar filosofia i va fer tot tipus de feines alimentàries per sobreviure. Durant aquella època va deixar de dibuixar, però va acabar llogant un estudi per comprometre’s amb ella mateixa. Va començar a publicar fanzins. En una ocasió en què inaugurava una exposició amb obres seves, va fer una piulada a les xarxes socials en què, mig de broma, mig per cridar l’atenció, comentava que li faria gràcia aconseguir que Carmen de Mairena assistís a l’exposició. Sense que pogués imaginar-s’ho, aquella piulada acabaria portant-la a publicar Carmen de Mairena, una biografía (Blackie Books). “Van passar-me el seu contacte i vaig trucar-li. El seu representant em va dir que la Carmen no podia venir, però per a sorpresa meva em va proposar que escrivís una biografia sobre ella”. La proposta la va descol·locar, però la va acceptar. “La vaig anar a conèixer i em va sobtar descobrir una Carmen amb una realitat molt més trista de la que havia vist als mitjans”. Durant set mesos la Carlota la visitava setmanalment i van acabar teixint una amistat. “El llibre, que és bastant trash, més que una biografia és una aproximació a la seva vida. Moltes parts les explico a través de dibuixos”. Reconeix que el que més la va marcar van ser els seus silencis i els seus gestos inconscients: “És una persona complexa, marcada per la dictadura i la Transició; va patir molt per la seva condició sexual i per la seva transsexualitat”. “Malgrat tenir vides absolutament allunyades, m’agradava trobar punts en comú entre nosaltres dues”, explica.

Diu que dibuixa des que té memòria i de petita creia que podia dibuixar gent que coneixeria en un futur. “Dibuixar és un canal per treure coses de dins. Al principi tenia un motor que era la ràbia, i dibuixava des d’allà. Però els motors canvien. El que evito és dibuixar de manera compulsiva. Necessito que els dibuixos surtin d’un lloc que no conegui”.

Actualment imparteix tallers de filosofia i dibuix per a nens: “Ells proposen temes i els impulsem a reflexionar i al final dibuixen sobre el que hem parlat”. També fa tallers de meditació i dibuix. “Medito dues vegades al dia. Em vaig adonar que tornar al dia a dia després d’una meditació era massa bèstia, així que quan acabo de meditar dibuixo com a impàs entre la calma i la tornada a la quotidianitat”.

Actualment, i recordant els temps en què d’adolescent era grafitera, prepara un llibre sobre grafitis a Barcelona.

Carlota Juncosa

és il·lustradora. Actualment imparteix cursos de meditació i dibuix i també de filosofia per a nens a través del dibuix. Ha publicat Carmen de Mairena, una biografía (Blackie Books).

