Xavi de la Iglesia:“Som molt conscients que el més important és l’amistat”

L’amistat entre Xavi de la Iglesia i Vassil Lambrinov està feta a prova del tràfec de les vides d’artistes que porten al capdavant de Blaumut. “He passat moltes hores de la meva vida amb el Vassil”, afirma Xavi de la Iglesia. El Vassil forma part de la meva vida, és com un germà per a mi”, subratlla. La seva relació és prou forta perquè no necessitin oxigenar-se. “Quan vam acabar la gira del disc anterior, com que havíem encadenat tres treballs, vam parar el novembre del 2018 i pocs mesos després vam marxar de viatge a Nova York amb les nostres parelles”, afirma. Curiosament l’origen d’aquesta amistat es troba en un lloc molt allunyat d’un local d’assaig o un escenari: una habitació d’hospital. “Van operar el meu pare -diu De la Iglesia-, i es va acabar fent amic del company d’habitació. Li va explicar que el seu fill feia música i el seu company li va dir que el seu nebot també i que un dia l’aniria a veure”. Però Lambrinov no és el nebot d’aquest home. De la Iglesia va conèixer un contrabaixista de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, Sergi Gubert. Van posar els temes que estaven component en comú i Lambrinov va ser convidat a tocar el violí en un enregistrament. Així va ser com, fa gairebé 20 anys, De la Iglesia i Lambrinov es van conèixer. “Amb el Vassil vam tenir molt de feeling personal i vam començar a col·laborar com a músics. “Jo tenia temes meus i ell tenia ganes d’experimentar i de gravar sense cap pretensió, així que ens vam anar fent molt amics. Qui ens havia de dir que seria la llavor de Blaumut”.

Vassil Lambrinov és uns anys més gran que De la Iglesia, però això no és un obstacle perquè s’entenguin molt bé i prevalguin “les afinitats”. Malgrat que De la Iglesia no ha escrit cap tema sobre les seves amistats, un dels més populars de la banda, Bicicletes, està relacionat amb Lambrinov: “Quan li ensenyava temes abans que sortís el primer disc em deia que li agradaven molt però que trobava a faltar un tema que fos en to major, en lloc de to menor, que tenen un punt melancòlic. No he estudiat mai música, faig música d’esma, del que em surt de l’estómac, i em vaig quedar amb aquella idea com un nou terreny per explorar”.

“Del Vassil en destaco l’empatia, la bona voluntat per fer les coses i l’entusiasme. De fet, l’entusiasme de tots dos va ser el germen del grup”, diu De la Iglesia. També va ser una font per conèixer la resta de membres del grup, Oriol Aymat, Manel Pedrós i Manuel Krapovickas. “Com que és tan empàtic i tan sociable i coneix tanta gent, els altres eren amics i companys de feina seus en alguna orquestra. El Vassil és qui va anar reclutant el personal”. Xavi de la Iglesia assegura que amb Vassil Lambrinov les han viscut “de tots colors” tant en la música com a nivell personal. “Som molt conscients que el primer de tot és l’amistat, i el que tenim és molt més valuós que tot plegat”, conclou.