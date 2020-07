Diana Gómez, actriu: “La Georgina m’ha descobert què significa l’amistat“

Hi ha tantes coses que comparteixen la Diana Gómez i la Georgina Latre que fins i tot elles mateixes diuen que, més que amigues, pràcticament són germanes. Les dues tenen la mateixa edat, són actrius, han creat i formen part de la companyia 42 km, han viatjat per arreu d’Europa i viuen juntes. Es coneixen des de fa més de 10 anys -quan tenien 14 anys i estudiaven interpretació a l’Escola Eòlia, tot i que les va unir especialment el rodatge de la sèrie El pacto el 2010- i el seu vincle és un clar exemple que una bona amistat transcendeix tots els àmbits de la vida.

“La Georgina m’ha descobert què significa l’amistat, aquest amor incondicional de l’altra persona, que sempre està allà, passi el que passi”, explica Gómez, que fa pocs mesos va estrenar a Netflix la sèrie Valeria, de la qual és la protagonista. A diferència del personatge de la ficció, una futura escriptora amb tres amigues que no se li assemblen gens, Gómez i Latre han solidificat la seva amistat en l’aprenentatge conjunt. “Les dues hem passat moments en què potser a una li anava bé i a l’altra malament. Però hem après a respectar-nos i a donar-nos suport”, reflexiona l’actriu, que subratlla que compartir professió “és bonic”. De fet, la seva és una vocació que requereix profunds processos creatius i emocionals, pels quals resulta fonamental tenir al costat una amiga que ho comprengui. “Ens ajudem en moments d’angoixa, quan no trobes el que t’estan demanant, entre nosaltres ens entenem. Hi ha coses que ja no has d’explicar, perquè ja sabem com funciona aquest món”, diu Gómez.

Com totes les relacions de llarga durada, la seva amistat ha passat per alts i baixos però ha aconseguit sobreviure i enfortir-se amb el temps. En els moments més intensos han hagut d’aprendre a gestionar-la. “Va haver-hi una època en què vivíem juntes i teníem un projecte teatral en comú. Ens emportàvem la feina a casa i va ser una mica complicat, perquè no descansàvem mai”, recorda l’actriu, que valora: “Pots passar per molts llocs, els amics són les persones que malgrat tot sempre estan allà”.

També han hagut de trobar l’encaix en qüestions més anecdòtiques relacionades amb la convivència, com ara l’hora d’esmorzar. “Al matí, a les dues ens agrada anar al nostre aire. A mi m’agrada esmorzar amb la ràdio i la Georgina prefereix posar-se una sèrie. Al principi de viure juntes vam fer un pacte no escrit: la primera que s’aixequés tenia la cuina per a ella per esmorzar”, explica Gómez. Ara, aquestes disputes ja formen part del llibre d’anècdotes que han viscut juntes i que recorden amb un somriure. “Ens coneixem tant que, a l’hora d’enfadar-nos, ja ens veiem a venir”, diu Gómez.