Britney Spears s'oposa públicament a deixar que el seu pare segueixi tutelant la seva vida

Britney Spears ha registrat a la Cort Superior de Los Angeles una petició perquè els detalls i procediments de la tutela legal, controlada pel seu pare des de fa més d'una dècada, surtin a la llum. En un moviment sense precedents durant els 13 anys que la vida pública i privada de l'artista ha estat sota control del seu pare, el seu advocat Samuel D. Ingham III ha fet referència per primera vegada al suport públic que els seguidors donen a l'artista per demanar que no es gestioni el cas sota secret, tal com demanda el pare de l'artista, James Spears.

"La tutela de la Britney ha atret un nivell d'atenció sense precedents dels principals mitjans de comunicació i les xarxes socials", diu el document lliurat als jutjats dimecres i publicat per Los Angeles Times dijous. "Lluny de ser una teoria de la conspiració o una «broma», com el James ha dit als mitjans, en gran part aquesta atenció és un resultat raonable i fins i tot predictible de l'ús agressiu de procediments de secretisme per part del James per minimitzar la quantitat d'informació significativa posada a disposició el públic", relata el lletrat

L'objecció forma part de les audiències que s'estan celebrant per decidir el futur legal de la cantant, de 38 anys, que en altres documents filtrats arran del judici ha expressat la seva "forta oposició" al fet que el seu pare torni a controlar les decisions de la seva vida privada i pública, tal com recull Efe. Fins ara tots els processos oberts s'han desenvolupat a porta tancada i sense informació pública, cosa a la qual s'oposa ara Spears. El seu advocat reclama més transparència del cas "perquè mantenir la confiança de la ciutadania" en aquest "procés cautelar". "En aquest cas, no és exagerat dir que el món sencer està mirant", afegeix.

Fa dues setmanes els tribunals van estendre la tutela legal de Spears fins al febrer del 2021, tot i que la intèrpret de Toxic va reclamar que la funció de control recaigui en mans d'una advocada especialitzada i no del seu pare, cosa que no suposa que Spears renunciï "de cap manera al seu dret de sol·licitar-ne l'acabament". Tot i que el cas desperta gran atenció mediàtica sota el moviment #FreeBritney –llibertat per a la Britney, en català–, i que fins i tot diversos manifestants van protestar als jutjats de Los Angeles al considerar la mesura u un "segrest", Spears mai s'hi havia referit explícitament de forma pública.

Tot es remunta a l'any 2007, marcat per un comportament erràtic de la cantant i els seus problemes amb les drogues, augmentats per l'assetjament dels paparazzis després del seu divorci de Kevin Federline i el llançament del disc Blackout. El pare de Spears va tenir un important paper en aquells moments, assumint la seva tutela quan el 2008 va ser ingressada en un psiquiàtric i va perdre la custòdia dels seus fills.