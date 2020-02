Demi Lovato recorda el dia que va sortir de l’armari

La cantant Demi Lovato està refent la seva vida després de la sobredosis que va partir fa més d’un any. La intèrpret de Sober ha explicat en una recent entrevista a l’emissora SiriusXM com la seva recuperació passa per estimar-se a ella mateixa i ser honesta amb els que l’envolten, especialment amb els seus pares. Durant l’entrevista, l’ex nena Disney ha volgut recordar el moment en què va confessar als seus pares que es considerava de gènere fluid, és a dir, que no s’identifica amb una identitat masculina ni femenina. “Encara estic descobrint com va això. Fins al 2017 no els vaig explicar oficialment als meus pares que segurament m’acabaria enamorant d’una dona -ha explicat-. Després d’explicar-ho, em vaig quedar tremolant i plorant. Em sentia superada per la situació. Però per sort tinc uns pares increïbles que em van donar tot el seu suport”, assegura la cantant, que té paraules d’agraïment especialment per a la seva mare. “La meva mare va ser qui més nerviosa es va posar amb el tema. Però ràpidament em va dir que l’únic que volia era que jo fos feliç i això em va semblar molt bonic”, recorda.

La vida de Demi Lovato, de 27 anys, ha estat plena d’alts i baixos. Amb només 16 anys es va fer mundialment famosa gràcies a la pel·lícula de Disney Camp Rock (2008),però l’èxit va anar acompanyat de “problemes emocionals” que la van obligar a entrar a rehabilitació per primer cop l’any 2010. Durant l’última dècada, Lovato ha explicat l’assetjament escolar que va patir de nena i ha reconegut els seus problemes d’addiccions. Durant l’últim any, s’ha convertit en una abanderada del body positive.