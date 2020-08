Depp i Heard es condemnen Cabaret pop

Aquesta setmana per fi ha acabat el judici que havia de restaurar la imatge pública de Johnny Depp, que ha protagonitzat el cas de difamació més important de la història del Regne Unit. L’actor va denunciar el tabloide The Sun, els seus amos, l’imperi News Corp, i el seu director, Dan Wooton, per un article escrit per aquest últim el 2018 que el qualificava en el titular d’“agressor de dones”. D’aquella acusació, que Depp no es podia permetre deixar passar impunement, n’ha sorgit un judici que ha estat durant tres setmanes ocupant portades en mitjans d’arreu del planeta.

Com és evident, el que perseguia Depp era restablir la seva honorabilitat després d’aquell text, que feia perillar tots els seus contractes laborals presents i futurs. No obstant això, l’efecte aconseguit amb el judici ha sigut el contrari al desitjat, ja que les tres setmanes de visites diàries a la Royal Court of Justice de Londres han servit perquè surtin a la llum tota mena de draps bruts sobre el protagonista de la saga Pirates del Carib.

Al judici han quedat completament en segon pla les acusacions de suposada mala praxi professional per part del tabloide. Les acusacions mútues entre Depp i la seva exdona, la també actriu Amber Heard, han tingut el protagonisme absolut. No calia ser gaire llest per imaginar que The Sun defensaria aquell article basant-se en les 14 al·legacions de violència que Heard va fer contra Depp entre el 2013 i el 2016. Però ell va voler seguir endavant. I, de moment, ja n’ha pagat el preu mediàtic.

L’actor ha hagut de parlar, entre altres coses, de les seves addiccions. Interrogat pels seus propis advocats, Depp va haver de repassar un passat farcit de consum d’estupefaents, del qual va culpar la seva pròpia mare, que el va abocar a consumir “totes les drogues que existeixen sota el sol” des dels 14 anys.

El nord-americà, de 57 anys, va haver de defensar-se també de totes i cadascuna de les acusacions de violència que la seva ex li havia fet i que The Sun li tirava per la cara. Una de les més greus és la que hauria tingut lloc el 2015 a Austràlia, on Heard, de 34 anys, va assegurar haver patit “tres dies d’atacs” que van acabar amb una casa “completament destruïda”. Ell va negar totes les acusacions i va arribar a explicar que durant aquell viatge Heard li va llançar contra la mà una ampolla de vodka amb tanta força que li va tallar la falange d’un dit.

I és que ella, que només era testimoni i no es jugava res en aquest judici, també ha acabat sortint-ne escaldada. Evidentment, s’ha hagut de mantenir ferma en totes les posicions que havia sostingut prèviament, però el seu argumentari ha coixejat quan Depp ha detallat suposades escenes de violència protagonitzades per ella. També quan l’ha acusat de “construir un dossier” durant anys per tenir “una pòlissa d’assegurances”.

Entre els moments del judici dels quals ha sortit més mal parada l’actriu hi ha la declaració del secretari de Depp, que ha desmentit que en un vol de Boston a Los Angeles en què ell també anava l’actor li donés una puntada de peu a l’esquena a ella, tal com Heard havia declarat. També l’han deixat en evidència durant el judici els conserges de l’edifici on vivien plegats a Los Angeles, que han dit que en una època en què ella denuncia maltractaments de l’actor i portava blaus a la cara Depp estava de rodatge i no era a casa. Durant aquell temps, entre maig i juny del 2016, qui diuen els conserges que anava a aquella casa és Elon Musk, el milionari fundador de Tesla, amb qui ara hem sabut que Heard hauria estat abans de divorciar-se.

En resum, es pot veure com el judici no ha ajudat a millorar la imatge de cap dels dos. És gairebé impossible que, després de tot el que s’ha conegut ara, el mainstream pugui seguir-los veient només com a simples professionals als quals idolatrar quan actuen a la gran pantalla o quan anuncien un perfum a la petita. Caldrà veure com acaba tot plegat. Pel que fa a ell, si es consideren provats els maltractaments, s’haurà de comprovar si les empreses decideixen per ètica no treballar amb un actor que els assegura tanta quota de pantalla. I pel que fa a ella, si es confirma que ha fingit agressions i que s’ha inventat acusacions, faria mal a moltes dones que han lluitat soles contra la violència de gènere.

Ara podria escriure que no passarà res perquè la societat ho oblida tot molt ràpid. Però és que mentre nosaltres esperem la sentència d’aquest judici, l’exparella espera la data per tornar als tribunals. Aquesta vegada als EUA i amb el Washington Post implicat...