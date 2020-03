Emma Stone, obligada a ajornar el seu casament

260x366 Emma Stone Emma Stone

El coronavirus ha obligat a l'actriu Emma Stone a ajornar el seu casament amb el guionista i director de Saturday night live Dave McCary. Segons Page Six, la parella tenia previst l'enllaç aquest cap de setmana a Los Angeles, però la pandèmia declarada per l'Organització Mundial de la Salut els ha obligat a treure-s'ho del cap. Sobretot després que el president Donald Trump recomanés fa uns dies que se suspenguessin les reunions de més de 10 persones en un intent per evitar la propagació del virus.

Emma Stone, de 31 anys, i Dave McCary, de 34, encara no tenen fixada una nova data per al seu enllaç i tampoc han fet públic el lloc exacte en què es durà a terme. La parella va anunciar públicament el seu compromís al desembre amb una bonica instantània a Instagram en què se'ls veia àmpliament somrients. En el dit anular de la mà esquerra Emma Stone hi portava un espectacular anell de compromís: un solitari amb una generosa quantitat de diamants.

Ver esta publicación en Instagram 💕 Una publicación compartida de @ davemccary el 4 Dic, 2019 a las 4:42 PST

L'anunci del seu compromís va arribar dos anys i mig després de l'inici de la seva història d'amor. La parella es va conèixer el desembre de 2016 al plató del programa d'ell. Tot i això, no va ser fins a l'octubre del 2017 que es va saber, quan la revista People va fer públic l'idil·li. Stone, amb tota mena de premis professionals als seus 31 anys, és coneguda pels seus papers a Birdman o La La Land.