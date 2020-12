Ivanka Trump i el seu marit li compren un terreny per 30 milions de dòlars a Julio Iglesias

Ivanka Trump, la filla del president dels Estats Units, i el seu marit, Jared Kushner, sembla que ja tenen clar el seu destí de repòs després dels quatre anys que han destinat a la Casa Blanca. El lloc elegit és el caríssim Indian Creek, una illa privada de Miami on, segons el mitjà nord-americà Page Six, la parella planeja construir-se una nova casa en un terreny que li han comprat a Julio Iglesias. L'illa, una de les més luxoses de l'estat nord-americà de Florida, té un camp de golf central i diverses propietats al voltant, totes amb accés directe per via marítima a la badia. A més, també compta amb un únic accés per carretera per un barri al nord de Miami Beach.

Entre els luxes amb què compta aquesta illa, tota poblada per milionaris, hi ha l'equip de seguretat privat que patrulla durant les 24 hores del dia els set dies de la setmana. Per aquest reputat equip, se sol parlar d'Indian Creek com "el búnquer dels milionaris", ja que la seguretat és un dels principals elements a valorar per les 29 famílies que fins ara poblaven l'illa. Ara, amb els Kushner-Trump en seran 30, ja que es construiran la seva mansió en un espai que era tot jardí i no tenia cap habitatge. "Els Kushner havien estat buscant una propietat a Florida, encara que també volen mantenir una casa a Nova York", comenta al citat mitjà una font pròxima a la filla de l'encara president dels EUA. El preu que haurien pagat per 7.200 metres quadrats de jardí edificable són 30 milions de dòlars. A Iglesias, que ha criat allà els seus cinc fills amb Miranda Rijnsburger, encara li queden a l'illa tres terrenys més, segons detallen diversos mitjans.

Page Six també revela que la parella va descartar Palm Beach abans d'escollir Indian Creek. En aquest terreny, que era de Julio Iglesias, seran veïns de la supermodel Adriana Lima; els multimilionaris Carl Icahn i Jeff Soffer; l'extècnic dels Miami Dolphins, Don Shula, o l'inversor Eddie Lampert. Que vulguin comprar a l'illa d'Iglesias –tot i que ell viu actualment a la República Dominicana– es deu al fet que són molt a prop de Mar-a-Lago, la monumental mansió de Trump a Florida, on s'ha sabut que ara s'instal·larà quan abandoni la Casa Blanca. De fet, la notícia del moviment de Trump a Florida hauria motivat que tota la família es mogués fins allà. Fins i tot, un germà de Kushner, Joshua –casat amb la model Karlie Kloss–, s'hauria comprat una casa de 22 milions de dòlars a Miami.