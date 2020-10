Jennifer Aniston confessa que va estar a punt d'abandonar Hollywood

Jennifer Aniston és una de les actrius més populars de Hollywood, però fa dos anys va estar a punt de retirar-se de l'actuació. Ho ha explicat ella mateixa al podcast SmartLess, que presenten els actors Will Arnett, Sean Hayes i Jason Bateman. Durant la conversa, l'actriu assegura que la idea d'abandonar Hollywood li va passar pel cap després de participar en un projecte amb el qual va quedar decebuda per què "no estava preparat".

"Va ser després d'acabar un projecte. Vaig pensar: «Uau, això ha absorbit la meva vida i no sé si m'interessa»", explica als seus companys de professió l'actriu, que evita donar el títol del projecte que va fer que repensés la seva carrera. El que sí que deixa clar Aniston és que tot això va passar abans de The morning show, la sèrie d'Apple TV+ de la qual és productora i protagonista, juntament amb Reese Witherspoon i Steve Carell.

En el podcast Aniston confessa que si no s'hagués dedicat al món de la interpretació segurament hagués intentat fer carrera en el sector de la decoració i el disseny d'interiors, una activitat amb la qual s'ho passa molt bé.