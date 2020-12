Jennifer Aniston, criticada durament per un adorn nadalenc que ironitza amb la pandèmia

260x366 Jennifer Aniston amb una tassa de la seva sèrie d'Apple TV / INSTAGRAM Jennifer Aniston amb una tassa de la seva sèrie d'Apple TV / INSTAGRAM

Jennifer Aniston ha rebut fortes crítiques per fer broma amb la pandèmia del coronavirus a través d'una decoració nadalenca que ha exhibit a les xarxes. L'actriu nord-americana, de 51 anys, va mostrar un adorn de l'arbre de Nadal que es va convertir en viral a Twitter perquè portava escrita una inscripció que deia "La nostra primera pandèmia - 2020".

"Salutacions a la nostra primera pandèmia de 2020, on van morir milions de persones! Celebrem-ho en un adorn nadalenc!", li va escriure un usuari sarcàsticament sobre el missatge que va entendre que estava enviant l'actriu. "Tot el que les celebritats han fet durant aquesta pandèmia és mostrar com de desconnectats i fotudament aliens estan de qualsevol cosa que no tingui a veure amb ells", ha replicat una altra persona a Twitter, on molts usuaris van compartir la captura d'una story d'Instagram d'Aniston on apareixia l'adorn polèmic.

651x759 El polèmic adorn nadalenc de Jennifer Aniston / INSTAGRAM El polèmic adorn nadalenc de Jennifer Aniston / INSTAGRAM

En ple rebrot del covid-19 i mentre s'estén pel món una nova soca del virus que és encara més contagiosa que la primera, molts usuaris van atacar l'actriu de Friends per ironitzar amb la malaltia. Aniston encara no ha contestat a la controvèrsia a les xarxes socials. Aquesta és una de les primeres ocasions en què l'actriu rep crítiques a les xarxes, on és un personatge amb un perfil molt neutre. L'artista es va unir a Instagram l'octubre de 2019 i va batre rècords en aconseguir el creixement més ràpid de followers a la plataforma. Aniston va captar gairebé 5 milions de seguidors en només 12 hores després de publicar una selfie amb Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer i Matthew Perry, els seus companys de Friends. Actualment té 36 milions de seguidors.

L'artista, que cada cop és més activa a la xarxa, ha compartit recentment diverses imatges amb el seu gos. L'octubre Aniston va adoptar Lord Chesterfield, un cadell que ara l'acompanya a tot arreu i que, com la seva propietària, s'ha convertit en una estrella en aquesta xarxa social fotogràfica. Recentment, l'actriu que va donar vida a la Rachel a Friends va reprendre els enregistraments de The Morning Show, una sèrie d'Apple TV que encara no té data d'estrena. La segona temporada de la ficció comptarà amb la mateixa Aniston, Reese Whitherspoon, Steve Carell i Billy Crudup, entre altres figures.