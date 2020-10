Jennifer Arcuri admet que va tenir una relació amb Boris Johnson mentre estava casat

L'empresària nord-americana Jennifer Arcuri va donar per fet en una entrevista que publicava dissabte el tabloide Daily Mail que va mantenir una aventura sentimental amb l'ara primer ministre britànic, Boris Johnson. El líder conservador va evitar aquest any una investigació criminal per haver afavorit presumptament Arcuri quan ell era alcalde de Londres, entre el 2008 i el 2016.

Quan li van preguntar per aquest affaire, que hauria succeït quan el líder conservador encara estava casat, Arcuri va respondre: "Crec que no cal ni dir-ho, és a tot arreu, però no penso parlar-ne". "En aquell moment em preocupava per ell profundament, encara que mai vaig utilitzar la paraula amb A [referint-se a amor]. No hauria reconegut estar enamorada. M'importava molt aquest home i crec que això ho deixa absolutament clar. Això és tot el que en vull dir", deia l'empresària, de 35 anys.

Students from all over the world write me from this #TedxLiverpool talk letting me know how they have achieved cyber skills- Its one of the main drivers behind my work. thank you @hackerfantastic for building @myhackerhouse portal educating/ training the next gen of cyber elites pic.twitter.com/jEnHRc9Xuc — Jennifer Arcuri (@Jennifer_Arcuri) June 27, 2020

Arcuri, emprenedora del sector tecnològic, va arribar a rebre uns 141.000 euros en diners públics i va tenir accés a diverses missions comercials del consistori londinenc a l'estranger quan Johnson era alcalde, segons han revelat mitjans britànics. L'ara cap del govern, de 56 anys, va participar com a orador convidat en diverses presentacions de la companyia d'Arcuri, si bé ha negat en tot moment que fes res per beneficiar l'empresària.

El maig passat, l'Oficina Independent de Conducta Policial (IOPC, en anglès), supervisora de la Policia, va decidir que Johnson no seria sotmès a una investigació criminal per aquest cas. L'organisme va concloure que Johnson va tenir una "estreta associació" amb Arcuri i potser hi va haver entre ells una "relació íntima", però no va trobar bases procedir a un investigació sobre la conducta del líder conservador.