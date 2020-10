Justin Timberlake i Jessica Biel, pares per segona vegada

El cantant Justin Timberlake i l'actriu Jessica Biel van donar la benvinguda al seu segon fill al mes de juliol, però la notícia no s'ha fet oficial no ha sigut fins ara. De fet, l'encarregat de confirmar el naixement de la criatura ha sigut Lance Bass, amic del matrimoni i excompany de Timberlake al grup NSYNC, que ha assegurat al seu podcast, The daily podcast, que és "un nadó preciós". "Hem parlat diverses vegades i ho vam saber abans que ningú", ha explicat Bass.

El cantant, però, ha evitat donar més detalls de la criatura al·legant que el seu amic el "mataria". "No en diré el nom. És una bona pregunta, però en cap cas el diré", diu Bass durant la conversa que manté amb la periodista Katie Krause al podcast. Tampoc ha volgut explicar si és nen o nena.

El nadó hauria nascut a Montana, on la parella ha passat el confinament amb el seu fill Silas, de 5 anys. A finals del 2019, Timberlake i Biel van viure una crisi matrimonial després que es fessin públiques unes imatges que indicaven una relació molt estreta entre el cantant i l'actriu Alisha Wainwright , la seva companya de repartiment a la pel·lícula Palmer. Poc amic de fer declaracions sobre la seva privada, Timberlake va acabar emetent un comunicat a les seves xarxes socials en què desmentia que tingués una relació amb Wainwright, demanava perdó a la seva dona assegurant que la nit en què es van fer les fotos "va beure massa" i lamentava el seu comportament.