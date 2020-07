Kanye West decideix ara no presentar-se a les eleccions dels EUA

El raper Kanye West, que el 4 de juliol va anunciar la seva candidatura a la presidència dels EUA, ha decidit fer marxa enrere, segons indiquen informacions obtingudes pel New York Magazine. El mitjà indica que el polèmic músic ha comunicat la seva decisió a l'estrateg electoral Steve Kramer, a qui inicialment havia contractat per ajudar-lo en la seva campanya electoral perquè la seva candidatura fos aprovada als estats de Florida i Carolina de Sud.

La setmana passada, segons Kramer, l'equip de West va treballar tot el cap de setmana per formalitzar la candidatura davant la Comissió Electoral Federal, de manera que la decisió del raper s'ha produït sobtadament. L'estrateg electoral havia d'aconseguir, entre altres coses, el nombre de signatures necessari perquè la candidatura de West tirés endavant, cosa que havia despertat considerable expectació. "Teníem molt suport per aconseguir incloure'l en la cursa", ha apuntat Kramer, que diversos dies després que el representant de West li deixés de contestar trucades telefòniques va confirmar que "està fora" de la carrera presidencial, tal com recull avui Efe.

La confirmació que West no es presentarà a les eleccions nord-americanes del novembre es produeix després que la revista Forbes publiqués una rocambolesca entrevista amb el músic en què va fer diverses controvertides declaracions. Entre altres qüestions va afirmar que ja no dona suport a l'actual president, Donald Trump, a qui havia defensat ferventment; que té els seus dubtes respecte a les vacunes contra el covid-19, i que el sistema de planificació familiar dels EUA és obra dels supremacistes blancs. També va explicar que l'eslògan de la seva campanya seria "YES!" i que el nom de la seva formació política seria Birthday Party (Partit de l'Aniversari, en català), un nom escollit per uns motius molt concrets: "Perquè quan guanyem serà l'aniversari de tothom".

Poc després, una font va revelar a la revista People que West està passant per un episodi de bipolaritat i que tant la seva dona, Kim Kardashian, com els seus cercles pròxims estan preocupats per la seva salut: "El Kanye ha estat bé durant molt de temps. En el passat ha patit episodis maníacs i depressius relacionats amb el seu trastorn bipolar. I ara mateix ho està tornant a passar malament". "La Kim està consternada, igual que tota la seva família. És molt estressant per a ella, perquè el comportament del Kanye és molt impredictible", afegia la font.