Kim Kardashian i Kanye West preparen el divorci

260x366 Kim Kardashian i Kanye West en una festa posterior als Oscars d'enguany / EFE Kim Kardashian i Kanye West en una festa posterior als Oscars d'enguany / EFE

Els mitjans nord-americans donen per acabat el matrimoni de set anys entre Kim Kardashian i Kanye West. Segons avança Page Six, el divorci és imminent i Kardashian ja ha contractat Laura Wasser, coneguda com l'advocada de les estrelles i que ha representat Angelina Jolie en el procés de divorci de Brad Pitt. "Estan sent discrets però han acabat. Kim ha contractat Laura Wasser i ja estan en negociacions per arribar a un acord", explica una font pròxima a la parella a la publicació.

Kim Kardashian i Kanye West es van casar l'any 2014 a Itàlia i tenen quatre fills: North, de set anys; Saint, de cinc anys; Chicago, que aviat complirà tres anys, i Psalm, de 19 mesos. Durant les vacances de Nadal, la parella ha estat instal·lada al seu ranxo de Wyoming, valorat en 14 milions de dòlars. Segons Page Six, s'han instal·lat a Wyoming per tenir la privacitat necessària per poder tirar endavant el procés de divorci.

Un dels motius de la separació, segons les fonts dels mitjans nord-americans, són els problemes de salut mental que pateix el raper i que en els últims mesos s'han agreujat. Des de fa un temps Kardashian intenta deslligar-se del seu paper d'estrella de realities i oferir una imatge més seriosa. Seguint els passos del seu pare, que era advocat, estudia dret i ha iniciat una campanya per fer una reforma penitenciària.

Page Six assegura que un dels elements conflictius del divorci és qui es quedarà la casa familiar a l'exclusiu barri de Calabasas, a Califòrnia, que Kanye West va reformar recentment amb l'ajuda del dissenyador Axel Vervoordt.