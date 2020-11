Lolita pateix una arrítmia durant una funció i és ingressada a un hospital de Múrcia

260x366 Lolita en una imatge compartida per ella recentment a Instagram / INSTAGRAM Lolita en una imatge compartida per ella recentment a Instagram / INSTAGRAM

L'actriu i cantant Lolita ha agraït a les seves xarxes socials el tracte rebut a l'hospital murcià de Lorca, on aquest cap de setmana va ser ingressada d'urgència després de patir una indisposició durant la representació d'una obra de teatre al municipi d'Águilas, que va haver de suspendre la funció als pocs minuts de l'inici. L'artista ha fet extensiu aquest agraïment a l'alcaldessa d'Águilas, María del Carmen Moreno, i al gerent de l'auditori Infanta Elena, Ramón Román, i ha assenyalat que "no" li "agrada suspendre funcions" i, tot i que ha reconegut que la seva malaltia "no és greu ", afirma que el seu cor "bategava d'una altra manera" el dia de l'incident.

En el seu compte a la xarxa social Instagram l'artista ha publicat un vídeo en què afirma que es troba "bé" i en què assegura que "aquestes coses passen als artistes quan no paren, quan van d'una banda a l'altra, perquè els viatges rebenten i una no té 20 anys". Lolita ha donat les gràcies a "tot l'hospital de Lorca, als metges i a les infermeres", que es van portar amb ella "meravellosament bé" i a "Luis", el doctor que la va tractar quan va ser ingressada a urgències després de ser evacuada de l'auditori d'Águilas en ambulància.

"Teniu Lolita per estona", s'acomiada l'actriu en el vídeo, amb el qual ha tranquil·litzat els seus seguidors sense explicar detalls de l'arrítmia, tal com qualifica l'agència Efe la indisposició que va patir i de la qual només ha dit que "una ja no està per a aquestes coses". "Només he d'estar a casa meva una setmana agafant forces i una altra vegada a la batalla, que una és guerrera", afirma la filla de Lola Flores i Antonio González El Pescaílla. Lolita té previst reprendre la gira de La fuerza del cariño, en què comparteix escenari amb Luis Motola. L'obra era l'encarregada de reobrir dissabte passat l'auditori d'Águilas, que havia estat tancat a les representacions teatrals des del març passat amb motiu de la pandèmia de coronavirus.