Melania, la primera dama model que no l’encerta ni amb la moda

Melania Trump ja tenia una faceta pública quan va arribar a la Casa Blanca com a esposa del 45è president dels EUA l’any 2017. Consistia en una carrera com a model i en diverses aparicions mediàtiques a l’ombra del seu marit que feien preveure que el seu perfil com a primera dama seria més aviat decoratiu. A part d’aquests precedents personals, però, Melania també tenia en contra els precedents de la institució, que es podien resumir amb un nom: Michelle Obama. L’esposa de l’anterior president dels EUA havia aconseguit fugir dels estereotipats designis assignats a la primera dama dels EUA i assolir cotes de popularitat que els experts no atribueixen a ningú més que a ella i a Eleanor Roosevelt, que va viure en el càrrec la Segona Guerra Mundial. A part de per les causes benèfiques, Michelle Obama també va destacar pels seus discursos polítics. Prou perquè alguns la veiessin com a futura candidata a la presidència.

Davant de tot això, Melania hauria pogut jugar a no competir i ser estrictament discreta deixant tot el protagonisme al seu marit, que no s’hauria queixat mai per massa atenció. Però el seu pas per la Casa Blanca no ha sigut exactament així. Tot i no destacar per l’esforç dedicat a tasques solidàries, com se sol esperar de les -per ara- dones que ocupen el seu càrrec, sí que ha destacat per tots els errors que ha comès en els actes en què ha aparegut. El primer de tots va ser abans fins i tot d’arribar a la Casa Blanca. En la convenció republicana en què s’havia de proclamar el seu espòs com a candidat a presidir el país, Melania va pronunciar un discurs seguit per tota la nació que tenia una infinitat de fragments plagiats d’un que havia pronunciat Michelle Obama vuit anys abans justament en l’acte homòleg dels demòcrates.

Els mesos següents tampoc van ser gaire millors per a la figura de Melania, que va copiar novament sense gaire gràcia el dia de la proclamació del seu marit portant dues peces del mateix color blau que el que va portar la primera dama -també demòcrata- Jackie Kennedy el dia que van proclamar president JFK. I és que la moda, un aspecte en què pel seu passat podia excel·lir, tampoc ha sigut una carta que hagi jugat amb astúcia. Lluny d’enamorar les audiències amb un glamur atemporal i peces sòbries, Melania ha optat per estridències agressives i cridaneres que han anat poc d’acord amb el discret paper que ha fet en tots els àmbits. Com el del ciberassetjament, contra el qual va dir que es comprometia quan va accedir al càrrec.

‘Stilettos’ per als aiguats

Sovint les seves tries estilístiques han destacat negativament pel preu -ha dut peces de 50.000 euros- i altres vegades per inapropiades, com quan es va posar uns stilettos de lleopard per visitar l’Àfrica o per visitar les destrosses de l’huracà Harvey a la zona del golf de Mèxic. De totes les ficades de pota, potser la més recordada és la de la parca amb la inscripció “La veritat és que tant me fa” en format XL a l’esquena quan va anar a visitar un alberg de nens estrangers. Precisament ella, que era la segona primera dama de la història nascuda fora del país i que hauria pogut fer un paper tan important de moderació en relació a la immigració.

En perspectiva, la suposada desgana de Melania pel càrrec del seu marit i també pel d’ella sembla una hipòtesi plausible. Després de traslladar-se amb mesos de retard a la Casa Blanca amb el pretext que el seu fill Barron havia d’acabar el curs a Nova York, pocs èxits acumula a favor seu quatre anys després. Ni les decoracions de Nadal que ha escollit per a la Casa Blanca han aconseguit una certa unanimitat. Tampoc el jardí amb què ha substituït el que va dissenyar Jackie Kennedy. Sembla que ella i el seu marit, a qui tantes vegades ha deixat en evidència rebutjant en públic donar-li la mà, sí que coincideixen en tenir un llegat amb cert consens.