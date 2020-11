Mor tirotejat a Texas l'actor Eddie Hassell, de 30 anys

L'actor Eddie Hassel, conegut, entre d'altres, per la seva participació en la pel·lícula Els nois estan bé, que va ser candidata a quatre Oscars i guanyadora de dos Globus d'Or el 2011, va morir tirotejat diumenge a la matinada a Texas, segons ha informat la seva representant a la revista Variety. Segons va explicar, l'actor, de 30 anys, va ser tirotejat per uns atracadors que van intentar robar-li el cotxe, encara que l'incident està sent investigat per la policia.

Citada per l'emissora CNN, la policia de Grand Prairie, Texas, ha dit en un comunicat de premsa que van acudir a l'alerta per un tiroteig diumenge a la matinada i que van trobar Hassell amb aparents ferides de bala. Va ser traslladat a un hospital, on va morir només arribar.

Segons informa el New York Times i recull l'agència Efe, Hassell va rebre un tret davant de l'apartament de la seva nòvia a Grand Prairie, un suburbi de Dallas. Hassell va néixer el 16 de juliol del 1990 a Corsicana, també a Texas. Va interpretar diversos papers petits aquests últims 20 anys, però sobretot és conegut pel seu paper de Clay en la citada Els nois estan bé, del 2010 i protagonitzada per Julianne Moore i Mark Ruffalo. També va participar al programa de l'NBC Surface i a la sèrie Criades i malvades, el 2013.