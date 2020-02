Naruhito suspèn la salutació pública pel seu aniversari a causa del coronavirus

L'emperador Naruhito del Japó ha cancel·lat la seva tradicional salutació pública d'aniversari, que celebra aquest diumenge, com a mesura per evitar la propagació del coronavirus, ja que els casos estan augmentant al país. Naruhito, que complirà 60 anys a finals de setmana, tenia previst celebrar la seva primera salutació d'aniversari des de la seva ascensió al tron l'1 de maig del 2019 després de l'abdicació del seu pare, però l'esdeveniment s'ha cancel·lat "per evitar el possible contagi dels assistents", segons ha confirmat a Efe un portaveu de l'Agència de la Casa Imperial.

L'emperador japonès havia de sortir al costat de l'emperadriu Masako i altres membres de la família imperial a la balconada del palau imperial de Tòquio en tres ocasions per saludar la multitud, que, a més, podia escriure les seves felicitacions en un llibre de signatures, un esdeveniment que també s'ha cancel·lat, ha assenyalat el portaveu.

De moment, no han fet públic que estiguin estudiant altres dates per ubicar-hi l'acte. Les salutacions públiques de l'emperador solen concentrar una gran quantitat de nipons arribats de tot l'arxipèlag i fins i tot visitants estrangers, que aprofiten l'ocasió per endinsar-se al palau imperial en una de les poques ocasions que està obert. Unes 68.000 persones van acudir a la tradicional salutació pública de Cap d'Any que l'emperador Naruhito va oferir el 2 de gener.

L'última vegada que la salutació d'aniversari d'un emperador japonès es va cancel·lar va ser el 1996, en deferència per la presa de la residència de l'ambaixador del Japó a Lima, en què centenars de diplomàtics, militars i empresaris van ser fets ostatges durant la celebració del 63è aniversari de l'aleshores emperador Akihito.

Japó havia detectat fins diumenge passat un total de 414 casos de coronavirus sota la seva jurisdicció, inclosos els 355 contagis confirmats a bord del creuer Diamond Princess, que roman en quarantena enfront de la ciutat de Yokohama, al sud de Tòquio, des del 3 de febrer.