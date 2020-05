'Elle' dedica la seva portada als EUA a Rosalía, que hi explica que parla català amb la família

La cantant catalana Rosalía ha estat l'artista escollida per la versió americana de la revista Elle per protagonitzar la seva portada de l'edició d'estiu, i també li dedica el reportatge central del número per aprofundir en la visió de l'estrella sobre la moda i la música per als pròxims tres mesos. La mateixa artista es va encarregar de publicar aquest dimarts a les seves xarxes socials una imatge de la portada amb el comentari: "Woooow, quin gran honor, soc la portada d' Elle als Estats Units d'aquest estrany estiu de 2020, però quina il·luuuuu", va escriure.

La fotografia que immortalitza la cantant en una de les principals publicacions d'estil de vida del món va anar a càrrec de Zoey Grossman, que també va ser l'encarregada de retratar Dua Lipa per a una edició anterior de la publicació. Rosalía és, a més, el centre de l'article principal, titulat El poder sanador de la música. En aquesta entrevista, feta gairebé íntegrament a Los Angeles –dies abans que comencessin les mesures de confinament pel coronavirus–, s'hi fa un repàs per la carrera de la cantant, la seva disciplina i el control que l'han convertit, segons Elle, en l'"artista pop emergent del moment".

Es tracta del mateix to d'admiració que Rosalía ja ha despertat en altres mitjans nord-americans com la revista dominical de The New York Times o Billboard, on també va arribar a la coberta. A més d'aquesta portada, Elle ha estrenat un vídeo al seu canal de YouTube en el qual la cantant participa en un joc d'associació entre paraules i cançons. Entre cançó i cançó explica, després de cantar una estona en català, que el català és l'idioma de casa seva. També imita Shakira, tant per com balla com en el seu particular estil de cant.

Des de Miami, on l'artista va decidir confinar-se -a casa de la seva mànager, Rebeca León-, Rosalía també fa algunes reflexions sobre el seu procés intern d'assimilació de les primeres setmanes d'aïllament social. A part de la distància amb la seva família, el que ha tingut més impacte en ella és "haver de parar de cop", segons va confessar. "Soc una persona que sempre té diversos projectes en marxa i estic viatjant per tot arreu. El que va canviar per a mi va ser adonar-me que hi ha coses que poden deixar d'existir de la nit al dia", conclou.