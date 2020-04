Tom Hanks dona suport a un nen australià que pateix 'bullying' per dir-se Corona

L'actor nord-americà Tom Hanks, que a mitjans de març va fer públic que tant ell com la seva dona, Rita Wilson, havien donat positiu de coronavirus, ha volgut mostrar la seva solidaritat amb un nen australià que ha patit bullying per dir-se Corona de Vries. El nen, de vuit anys, li va confessar a l'actor, a través d'una carta en què es preocupava per la seva salut i la de Wilson, que els seus companys d'escola es reien d'ell anomenant-lo coronavirus.

Com a resposta a la carta de De Vries, el protagonista de Forrest Gump li va enviar la seva màquina d'escriure, una antiguitat d e la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc. "Penso que aquesta màquina és adequada per a tu. Pregunta-li a un adult com funciona i utilitza-la per escriure'm", li va dir Hanks al nen a través d'una carta. "Tens un amic en mi", afegia la postdata de la carta, una al·lusió directa a una de les frases més conegudes de la saga d'animació Toy story.

Hanks va decidir tenir aquest detall amb De Vries després que li relatés les dificultats que estava tenint d'ençà que havia començat l'expansió del coronavirus. "M'agrada el meu nom però a l'escola tothom em diu coronavirus. Em poso molt trist i m'enfado quan la gent em diu així", explicava el nen en una carta que ha fet pública el Canal 9 de la televisió australiana, que ha fet d'intermediària entre De Vries i Hanks.

"Saps que ets l'única persona que conec que es diu Corona? Com l'anell al voltant del sol, com una corona", li va dir Hanks en la carta. "Tot i que ja no estic malalt, la teva carta m'ha fet sentir molt millor", va assegurar-li el guanyador de dos Oscars i quatre Globus d'Or.

Tom Hanks i Rita Wilson, que van contraure el coronavirus durant una estada a Austràlia, ja s'han recuperat de la malaltia i són als Estats Units.