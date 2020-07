Winona Ryder i Vanessa Paradis diuen que Johnny Depp mai va ser violent amb elles

Les actrius Winona Ryder i Vanessa Paradis han assegurat que Johnny Depp, exparella de totes dues, mai va ser violent amb elles, en la seva declaració en el judici que es fa a Londres per la demanda per difamació que va interposar l'actor contra el tabloide The Sun. Encara que Ryder i Paradis no van testificar telemàticament aquest dijous com s'havia previst, es va difondre el seu testimoni per escrit durant una vista del procés. Depp, de 57 anys, exigeix una compensació al diari britànic per un article del 2018 en què se'l qualificava d'"agressor de dones" i se l'acusava d'haver pegat a la seva exdona, l'actriu Amber Heard.

L'advocada del diari, Sasha Wass, basa la defensa en els detalls que la intèrpret nord-americana, que començarà a declarar la setmana que ve a porta tancada, va difondre sobre catorze al·legacions de violència que va tenir lloc presumptament entre principis del 2013 i maig del 2016. Depp, que dilluns va acabar una declaració de cinc dies, nega haver agredit Heard i suggereix que l'actriu vol tacar la seva reputació per interessos econòmics.

Durant el seu testimoni, l'actor de Pirates del Carib sí que ha reconegut que, en l'època a la qual es refereix el text, tenia problemes amb l'alcohol i rampells de comportament impulsiu. Tant Winona Ryder com Vanessa Paradis, amb qui va estar casat catorze anys i amb qui té dos fills, han sortit en defensa seva, tot i que admeten que només poden guiar-se per la seva pròpia experiència.

651x366 Amber Heard a l'entrada del judici del seu exmarit, Johnny Depp, contra 'The Sun', que el va acusar d'haver-la agredit / EFE Amber Heard a l'entrada del judici del seu exmarit, Johnny Depp, contra 'The Sun', que el va acusar d'haver-la agredit / EFE

"La idea que és una persona increïblement violenta és el que més s'allunya del Johnny que vaig conèixer i estimar", assenyalava en la seva declaració Ryder, amb qui l'actor va mantenir una relació de quatre anys. "Parlo des de la meva pròpia experiència perquè, òbviament, no vaig ser present durant el seu matrimoni amb l'Amber, però, des de la meva experiència, que va ser molt diferent, em vaig sentir sorpresa, confosa i disgustada quan vaig sentir les acusacions en contra seu", va afegir la intèrpret.

Per la seva banda, la francesa Vanessa Paradis va assegurar que ell "mai va ser violent o abusiu" amb ella. "Conec en Johnny des de fa més de 25 anys. Hem estat parella durant catorze anys i hem criat els nostres dos fills junts. Durant tots aquests anys he conegut un Johnny amable, atent, generós i una persona i un pare no violent", va assenyalar Paradis. "No puc entendre aquestes acusacions. Mai, mai va ser violent amb mi. Mai, mai abusiu en absolut amb mi. Mai ha sigut violent o abusiu amb ningú que hagi vist ", sosté.

Després d'un tumultuós procés de divorci que va tancar un matrimoni de quinze mesos el 2016, Depp i Heard es troben de nou a les sales de Tribunal Superior de Londres, on també han declarat com a testimonis en el procés agents, assistents personals i altres exempleats de les dues parts. Està previst que el judici, que va començar el 7 de juliol, conclogui després de la testificació de Heard la setmana que ve, si bé es desconeix en quina data es farà públic el dictamen.