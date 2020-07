L'actriu Candela Serrat, mare per primera vegada

L'actriu Candela Serrat i el seu marit, el també actor Daniel Muriel, han sigut pares per primera vegada. Serrat, que ha participat en sèries com Seis hermanas i pel·lícules com Cançó per a tu, ha anunciat a través de les xarxes socials el naixement divendres passat de la seva primera filla, Mérida.

La notícia de l'embaràs la va avançar al novembre el pare de l'actriu, Joan Manuel Serrat, mentre promocionava la seva gira conjunta amb Joaquín Sabina. Mesos després, al gener, la seva filla ho confirmava amb una publicació a Instagram en què se la veia a ella, el seu marit i tres tasses, una per a ella, una per a ell, i una altra de més petita per a la criatura que havia de néixer. La imatge anava acompanyada del text "Cigonyes a nosaltres..." i de hashtags com #latribucrece o #latramasecomplica.

Serrat i Muriel es van conèixer mentre tots dos treballaven a la sèrie de sobretaula de La 1 Seis hermanas. La parella es va casar al juny del 2019 a Menorca, a la casa que la família Serrat té a l'illa.