Amaia Romero comunica que ha donat positiu per covid-19

La llista de persones conegudes que han contret el coronavirus des que va començar la pandèmia és molt extensa. Una de les últimes famoses a fer públic que està infectada de covid-19 és la cantant Amaia Romero, guanyadora d' Operación Triunfo 2017, que ha publicat un missatge a les seves xarxes per explicar-ho. "Ha sigut inesperat", ha dit la navarresa, que haurà de passar els pròxims dies a casa i, per tant, suspendre alguns compromisos professionals. "Estic bé, però em fa molta pena perquè no podré fer els concerts de Sant Sebastià, que ja s'havien ajornat per un altre positiu... Ho sento molt i espero veure-us molt aviat", ha dit l'artista als seus seguidors.

La seva notícia s'ha convertit en trending topic només dir-ho per les mostres de suport dels seus seguidors a les xarxes, que es compten a milers. Amb el positiu sobre la taula, la cantant haurà d'anul·lar els seus projectes almenys per a les dues setmanes vinents. L'artista acaba de llançar un tema anomenat El encuentro, interpretat amb Alizzz, un artista no gaire conegut pel gran públic però sí en la indústria musical, ja que és el productor de C. Tangana. De fet, Alizzz és l'autor del tema Me quedo, interpretat per Aitana i Lola Indigo, totes dues sorgides de la mateixa edició del talent show que Amaia.