Mireia Verdú: “Als estius, a Tremp, em sentia més adulta del que era, i era molt divertit”

Mireia Verdú ( @francinamodels) es va posar fa deu anys al capdavant de l’agència de models barcelonina Francina Models, una de les històriques del sector. Amb només 25 anys i un passat com a model, la barcelonina va portar l’agència a liderar el sector de les models curvy i timeless, en què destaca especialment. A les xarxes, l’ha convertida en un referent amb gairebé 50.000 seguidors només a Instagram.

Com seria el teu estiu ideal?

Poder disfrutar de la tranquil·litat. M’encanten el llocs que tinguin piscina, m’agrada molt més la piscina que la platja. L’ideal és una piscina que doni a una platja, per poder veure la platja des de la piscina. I no hi pot faltar un bon llibre.

Quin serà, però, el teu estiu real?

De moment, el meu estiu de veritat serà treballar des de Barcelona i intentar escapar-me a Menorca l’última setmana d’agost o a principis de setembre.

Què els doneu als vostres seguidors perquè es quedin?

Els nostres seguidors són sobretot gent que està interessada en el món de la moda, tant models com dissenyadors o marques. Ens mostrem d’una manera molt positiva i interactuem molt amb els seguidors, que es posen en contacte moltes vegades i sempre contestem. Sempre pengem les feines dels nostres models, així com notícies de moda.

¿A què et dedicaries si no et dediquessis a l’agència?

Si no estigués treballant en la moda m’encantaria la decoració, i m’agrada restaurar mobles antics. M’agradaria que algun dia fos una professió en lloc d’un hobby, m’encantaria jubilar-me algun dia, no gaire llunyà, a Francina Models, i poder fer temes de decoració i restauració.

Quin és el millor record estival que tens de la teva joventut?

De la meva adolescència tinc molts bons records de tots el estius que vaig passar a Tremp. Em sentia més adulta del que era, i era molt divertit perquè teníem un grup d’amics molt gran i fèiem plans diferents cada dia. Tinc molt bons records de les festes majors dels pobles del Pallars Jussà.

¿I què t’agrada quan et quedes a la ciutat a l’estiu?

Si em quedo a Barcelona, m’agrada treballar a l’estiu perquè el ritme baixa una mica i és el moment per posar-ho tot al dia. El ritme és molt més tranquil i deixa més temps per treballar molt bé. A més, també hi ha espai per treballar i poder disfrutar de Barcelona sense gent, que és molt millor.

¿Tens algun lloc de Catalunya on t’agradi escapar-te a l’estiu?

M’encanten diferents racons de Catalunya, crec que és un país molt ric a nivell de geografia, de naturalesa i de gastronomia. M’agrada molt qualsevol petit espai que tingui algun riu on et puguis banyar.

¿Et podràs permetre el luxe d’apagar el mòbil, aquest estiu?

La veritat es que avui en dia no es pot desconnectar mai al 100%, ni a l’estiu ni a l’hivern. Quan desconnecto és quan estic viatjant.