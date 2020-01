La gran duquessa de Luxemburg, acusada de "tirana"

260x366 María Teresa Mestre es va casar l'any 1981 amb Enric de Luxemburg / ALEPH / CREATIVE COMMONS María Teresa Mestre es va casar l'any 1981 amb Enric de Luxemburg / ALEPH / CREATIVE COMMONS

La monarquia luxemburguesa no passa per un dels seus millors moments arran de la crisi provocada per un informe encarregat pel govern del país que assenyala el caràcter autoritari de María Teresa Mestre, gran duquessa de Luxemburg. Segons avança el setmanari d'Lëtzebuerger Land, el document, encarregat pel primer ministre, Xavier Bettel, a Jeannot Waringo, exdirector de la Inspecció General de Finances, mostra Mestre, casada amb el gran duc de Luxemburg Enric, com una persona tirànica i capritxosa.

El mal caràcter de Mestre seria l'origen de la renúncia de gairebé 30 treballadors de palau durant els últims cinc anys, una xifra que suposa gairebé un terç de la plantilla. Molts d'aquests extreballadors han amenaçat amb esbombar els secrets del funcionament de palau, però sempre han acabat arribant a un acord econòmic amb la família reial. La contínua rotació de treballadors va ser el que va alertar el primer ministre, que va donar llibertat a Waringo per fer una auditoria completa i exhaustiva que analitzés en què es gasten els grans ducs la seva assignació anual d'11 milions d'euros. María Teresa Mestre, nascuda a Cuba l'any 1956 en el si d'una família propera al règim de Batista, es va casar l'any 1981 amb Enric I de Luxemburg, malgrat l'oposició dels pares del seu futur marit.

Arran de la polèmica generada pels primers detalls de l'auditoria, que previsiblement es publicarà al febrer, el gran duc de Luxemburg ha emès un comunicat en què defensa la seva dona, amb qui té cinc fills. "En un esperit d'apertura, transparència i modernitat, vaig acceptar que la missió desitjada pel primer ministre es pogués dur a terme. A l'espera de l'informe, es van publicar articles en mitjans de comunicació que impliquen injustament la meva dona, els meus fills i una àvia molt amorosa. Tota la meva família pateix. Per què atacar una dona? Per què atacar una dona que defensa altres dones? Per què atacar una dona que ni tan sols té dret a defensar-se?", es pregunta Enric de Luxemburg. En el seu escrit, el gran duc recorda que la seva dona, igual que ell mateix, sempre ha defensat diverses causes socials com la lluita contra la violència sexual o l'educació de les joves i les dones. "Estic orgullós del compromís, la intel·ligència i l'energia que la meva dona posa en totes les seves accions", afirma Enric, que afegeixen que el servei de María Teresa a Luxemburg durant 39 anys ha sigut "exemplar".