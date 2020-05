L'escàndol de la suposada infidelitat d'Alfonso Merlos arriba a la televisió dels EUA

L'actriu i presentadora Whoopi Goldberg va parlar ahir al seu programa televisiu, The View, sobre el moment en què una dona despullada va aparèixer darrere del tertulià espanyol Alfonso Merlos durant una connexió en directe, cosa que ha provocat l'enrenou mediàtic conegut com a Merlos Place, que ha ocupat les pantalles de Mediaset de manera pràcticament exclusiva els últims dies. Tant ell com la que era la seva parella, Marta López, han fet declaracions als programes on treballen. També Alexia Rivas, que actualment és la parella del murcià. "Parlant sobre enxampades de televisió en directe [...], el comentarista espanyol Alfonso Merlos va elevar el nivell quan va aparèixer una dona mig despullada caminant darrere seu durant una connexió d'ell. Aparentment ella no és la seva dona ni la seva nòvia!", va explicar a la seva audiència la guanyadora dels premis Oscar, Grammy, Emmy i Tony.

La protagonista de Sister Act va introduir així el vídeo de Merlos, que es va fer viral en la seva tertúlia matinal, un espai que congrega una mitjana de 2,5 milions d'espectadors cada dia i és un dels magazins més populars de la televisió nord-americana. Després d'emetre'l, Goldberg va insinuar que l'escena podria haver estat un muntatge intencionat, cosa que han plantejat diversos periodistes de la crònica social espanyola. "Sabeu què? Jo crec que ell va fer això perquè volia que el descobrissin. Per què havia d'estar amb ella a l'apartament mentre participava en l'emissió en directe?", es preguntava l'actriu.

651x366 Alfonso Merlos mentre passa per darrera seu la seva nova companya, Alexia Rivas / TWITTER Alfonso Merlos mentre passa per darrera seu la seva nova companya, Alexia Rivas / TWITTER

"Crec que hi ha un joc psicològic del qual potser no som conscients, i que volia ser enxampat", va afegir Goldberg. A continuació, Meghan McCain, filla del senador John McCain, mort el 2018, va comentar que era "una manera molt compromesa de descobrir una infidelitat", segons recull Efe. L'escena, que ha omplert de comentaris les xarxes socials i ocupat hores en els programes d'entreteniment de la televisió espanyola, també ha omplert titulars en webs dels Estats Units com TMZ, The New York Post o la cadena conservadora Fox News.

El programa The View és un format estrenat el 1997 que ha tingut convidats com l'expresident dels EUA Barack Obama. Goldberg és especialment popular pel seu paper a Sister Act i, a més, és una de les poques artistes que han guanyat els quatre premis més importants de les arts escèniques als Estats Units: Oscar (cinema), Grammy (música), Emmy (televisió) i Tony (teatre).