Després de quatre anys a la Casa Blanca fent ostentació de la seva opulència econòmica a través del seu armari, sembla que Melania Trump morirà amb les botes posades. Bé, amb els stilettos posats. L'encara primera dama dels EUA va acompanyar el seu encara marit aquest cap de setmana a Geòrgia, on ell oferia un acte polític als seus seguidors, el primer després de la derrota electoral ja oficial a les eleccions presidencials del passat 3 de novembre. I aprofitant l'avinentesa, Melania no es va estar de res.

Per a l'ocasió, l'exmodel eslovena es va posar un look potent, on el vermell dominava el xou. Potser ho podríem interpretar com un gest de commiseració amb el seu home i la seva emblemàtica corbata vermella, tots dos en hores baixes. Per donar-li preeminència al vermell de l'abric de cuir que va escollir, Melania se'l va posar sobre un vestit negre i, potser per buscar-hi un contrapunt, el va acompanyar d'uns talons amb estampat de zebra però amb ribetejat també vermell. Tanta commiseració té Melania cap al seu home que, a banda de fer-li companyia cromàtica, fins i tot li va donar la mà, cosa que sabem que fins ara no ha estat plat de bon gust per a la model retirada.

651x523 El 'look' de més de 6.000 euros de Melania / EFE El 'look' de més de 6.000 euros de Melania / EFE

L'abric era de la firma britànica Alexander McQueen i, segons el Daily Mail, costa més de 5.100 euros. Els talons també eren de primera fila. Signats pel dissenyador espanyol Manolo Blahnik, tenen un preu superior als 700 euros. El que no ha transcendit és el preu del vestit negre, però atenent a la resta de l' outfit i als costums de Melania, resulta evident que supera els preus de qualsevol vestit d'una botiga accessible. Tot plegat, un conjunt que sense comptar joieria supera de bon tros els 6.000 euros. I la xifra podria haver estat més elevada, ja que Melania –potser en un nou acte de commiseració cap al seu home i les seves fracassades polítiques– no es va posar mascareta, i això que les firmes que li agraden també en fabriquen, a preus astronòmics.