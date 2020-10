El príncep Enric celebra el seu aniversari amb classes de surf

Meghan Markle i el príncep Enric estan disfrutant de la seva nova vida als Estats Units. La parella ja fa uns mesos que es van instal·lar a Montecito, Santa Barbara, i semblen totalment adaptats a l'estil de vida californià, amb moltes sortides a l'aire lliure. Allunyat de la cotilla de la vida monàrquica, el príncep Enric ha celebrat el seu 36è aniversari amb unes classes de surf que li va regalar la seva dona.

Segons la publicació nord-americana Page Six, s'ha pogut veure Enric anant en bicicleta fins a la platja Surfrider de Malibu, una zona molt popular gràcies a les pel·lícules sobre surf dels anys 50 i 60. "A l'Enric li agrada molt Montecito, la Meghan li va regalar unes classes de surf pel seu aniversari i s'ho està passant molt bé", afirma una font al diari nord-americà.

De fet, en una entrevista publicada aquest dijous a l' Evening Standard la parella assegura que tant ells com el seu fill Archie, d'un any, estan satisfets del trasllat als Estats Units. "Estem molt bé. L'Archie és molt bo –explica Markle–. Tenim molta sort amb el nostre petit. Està sempre atrafegat i per tot arreu. Ens fa tocar de peus a terra".

L'entrevista de Meghan Markle i el príncep Enric és amb motiu del Mes de la Història Negra, que comença ara el Regne Unit i que té com a objectiu difondre els principals esdeveniments històrics protagonitzats per la població negra, normalment invisibilitzada. Sobre aquesta qüestió, Enric ha explicat que va ser arran de conèixer la seva dona, filla de mare negra i pare blanc, que va ser conscient de la falta d'oportunitats per a la gent de color. "No era realment conscient de la gran quantitat de problemes que tenim en aquest sentit tant al Regne Unit com a tot el món. Creia que sí que ho sabia, però en realitat no", assenyala durant la conversa.