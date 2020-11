El príncep Guillem d'Anglaterra va tenir coronavirus a l'abril però ho va amagar

260x366 El príncep Guillem d'Anglaterra i el seu pare, el príncep Carles / INSTAGRAM El príncep Guillem d'Anglaterra i el seu pare, el príncep Carles / INSTAGRAM

El príncep Guillem, segon en la línia de successió a la corona britànica, es va contagiar de covid-19 a l'abril, en dates similars a les que va donar positiu també el seu pare, el príncep Carles, informa aquest dilluns la BBC i recull Efe. El duc de Cambridge, de 38 anys, va decidir mantenir en secret la seva malaltia per evitar alarmar el Regne Unit, que aquells dies complia un confinament, revela, per la seva banda, el diari The Sun.

El Palau de Kensington, residència oficial dels ducs de Cambridge, no ha volgut pronunciar-se sobre aquesta informació. Segons el tabloide britànic, el príncep Guillem no va voler explicar el seu cas perquè "hi havia coses més importants i no volia preocupar a ningú", motiu pel qual allò va ser tractat per metges de palau i va mantenir un aïllament a la seva residència d'Anmer Hall, al comtat de Norfolk, al sud-est d'Anglaterra.

Durant abril el net de la reina Elisabet II va complir catorze compromisos oficials per telèfon o per videoconferència. El príncep Carles i hereu de la corona, de 71 anys, va donar positiu en coronavirus al març i va estar set dies aïllat a Escòcia, però la seva dona, la duquessa de Cornualla, va donar negatiu. A l'abril també, el primer ministre britànic, Boris Johnson, es va contagiar de coronavirus, però la seva situació va empitjorar mentre estava aïllat i va haver de ser ingressat uns dies en un hospital de Londres, on va estar en vigilància intensiva.

Els casos de covid-19 estan augmentant de manera accelerada al Regne Unit: diumenge es van registrar 23.254 nous contagis, mentre que 162 persones van morir, de manera que el total de morts ascendeix a 46.717 des del començament de la pandèmia.