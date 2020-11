Roben 30 bolsos d'Hermès a casa d'una princesa saudita a París

Una princesa saudita ha denunciat el robatori al seu apartament de París de joies, pells i objectes de luxe per un valor estimat d'almenys 600.000 euros, segons ha informat el diari Le Parisien. Fonts de la Fiscalia de París han indicat a l'agència Efe l'obertura d'una investigació per aclarir els fets, que serà dirigida per la Brigada de Repressió de la Delinqüència.

El robatori va tenir lloc en un apartament de la luxosa avinguda Georges V, al costat dels Camps Elisis. Entre el botí que es van endur el lladre o lladres hi havia trenta bolsos d'Hermès per valor de 50.000 euros, pells d'alta costura i joies d'alt valor, entre les quals un rellotge de Cartier valorat en 8.000 euros, segons recull el citat mitjà, cosa que indica que el robatori podria arribar a ascendir fins a 1,5 milions d'euros, tot i que la denúncia interposada només assenyala 600.000 euros de valor.

En aquest mateix diari, els investigadors expliquen que els delinqüents van entrar sense forçar la porta, per la qual cosa creuen que el principal sospitós és un conegut de la princesa que vivia a l'apartament aquest estiu. "Suposadament, l'amic es va oferir en diverses ocasions a vendre els articles de luxe a eBay, però ella s'hi va negar", va explicar un agent.

La princesa, de 47 anys, no havia estat a l'apartament des de mitjans d'agost. En el moment dels fets estava de vacances al sud de França i a l'arribar a casa aquest dijous i descobrir el que havia passat es va quedar en xoc, de manera que va haver de ser portada a l'Hospital Europeu Georges-Pompidou. Divendres passat la policia es va acostar a l'hospital per parlar amb la víctima, que seguia sense poder prestar declaració.