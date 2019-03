Absolen dos condemnats per violació a Itàlia perquè la víctima "tenia un aspecte masculí" i era "poc atractiva"

Sovint l’aspecte físic d’una víctima de violació s’ha considerat als tribunals com un atenuant (portava minifaldilla, tenia una actitud provocadora...), però un tribunal d’Itàlia ha capgirat l’argument, aquest cop per absoldre els agressors considerant que la víctima era poc atractiva “perquè tenia un aspecte masculí”. Un jutjat d’Ancona va absoldre dos nois condemnats en primera instància per haver violat una noia fent seu l’argument dels agressors que la noia tenia “un aspecte masculí” que la feia poc atractiva. El cas ha generat tanta indignació a Itàlia que la fiscalia s’ha vist obligada a recórrer l’absolució.

Un dels acusats, que havia sigut condemnat a 5 anys, va argumentar que no hi va haver violació perquè “ni tan sols li agradava la noia” i que per això l’havia inclòs a l’agenda del seu mòbil amb el nom de Vikinga”, i esgrimia com a suport una fotografia seva. El tribunal –format per tres dones– va donar per bo el 2017 aquest argument i va considerar també que el relat de la noia “no era creïble”, sinó que la relació havia sigut “consentida”. A l’hospital on la van haver d’operar per les ferides causades arran de l’agressió (que els metges van considerar compatibles amb una violació) li van trobar grans quantitats de benzodiazepina, un potent somnífer que s’utilitza com a submissió química en agressions sexuals. Els fets es remunten al 2015 quan la noia, de 22 anys, va participar en una festa amb els dos agressors en una discoteca. “Quan va tornar a casa no recordava com havia començat, però sí que en un moment es trobava molt malament i li va dir al noi que parés”, explicava la seva advocada Cinzia Molinaro.

Entitats feministes com Rebel Network i altres organitzacions i sindicats han protagonitzat avui una 'flashmob' davant el jutjat per denunciar la polèmica sentència. El fiscal general d'Ancona, Sergio Sottani, que ha impugnat la condemna, ha dit que “les paraules de la resolució judicial constitueixen una forma més de violència contra la dona”. El cas el revisarà ara un tribunal de la ciutat de Perusa.