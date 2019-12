Abús de poder i obstrucció al Congrés, els càrrecs contra Donald Trump

El seu deure és "protegir la Constitució i els interessos del poble nord-americà" davant un president que "es veu a si mateix per sobre de la llei". Aquest és el principal argument amb què els demòcrates han justificat aquest dimarts la presentació de dos articles de l' impeachment contra Donald Trump. És a dir, la presentació dels dos càrrecs dels quals Trump haurà de defensar-se previsiblement en un judici polític. L'acusen d'abús de poder i d'obstrucció al Congrés, però no pas d'extorsió, com s'havia arribat a plantejar fa uns dies.

Si el comitè judicial de la Cambra de Representants, com és esperable, aprova els càrrecs aquesta mateixa setmana, s'elevaran al ple de la cambra baixa per votar-los definitivament. En cas de ser ratificats, Trump seria el tercer president de la història dels Estats Units en afrontar un impeachment al Senat. La votació podria tenir lloc la setmana que ve. Un regal de Nadal enverinat per a la Casa Blanca.

En la presentació dels càrrecs davant la premsa, el president del comitè judicial, Jerry Nadler, ha argumentat que Trump "va sol·licitar la interferència d'un [país] estranger en les eleccions del 2020" al pressionar suposadament el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, perquè anunciés públicament l'obertura d'una investigació contra l'exvicepresident Joe Biden, possible rival de Trump en els comicis del novembre de l'any que ve.

El president del comitè d'intel·ligència de la Cambra de Representants, Adam Schiff, ha explicat que l'abús de poder es va donar "al condicionar dos actes oficials per aconseguir que Ucraïna l'ajudés a ser reelegit". En concret, sempre segons els demòcrates, per haver retingut el lliurament d'ajuda militar a aquest país per valor de prop de 400 milions de dòlars i haver mercadejat una visita de Zelenski a la Casa Blanca a canvi d'"un favor", terme utilitzat pel mateix Trump durant una conversa telefònica amb el seu homòleg ucraïnès. Aquest favor, segons Schiff, va fer que el president avantposés el seu interès personal al dels Estats Units.

Manca de cooperació

La manca de cooperació de Trump, que ha bloquejat la compareixença de testimonis clau i ha negat l'accés a documents, és possiblement la principal raó per la qual el càrrec d'extorsió queda fora dels articles de l' impeachment. La no compareixença de testimonis citats pels investigadors del Congrés ha impedit escoltar veus que els demòcrates creuen que podrien corroborar que el president va exigir un quid pro quo a Ucraïna.

Amb una investigació exprés de tot just dos mesos i mig, algunes veus crítiques adverteixen que els demòcrates estan anant massa ràpid. Adam Schiff ha justificat la celeritat per la lentitud de la Justícia. En la seva opinió, esperar "fins a vuit mesos" a la sentència dels tribunals sobre l'obligatorietat (o no) de complir les citacions del Congrés, suposaria acceptar el risc que Trump "enganyi una altra vegada en unes eleccions". En la seva opinió, els fets "no han sigut seriosament contestats", de manera que apel·la al "sentit del deure" dels congressistes.

Mentre Trump tornava a escriure a Twitter que tot el procés es tracta d'una "caça de bruixes", la Casa Blanca emetia un comunicat en què qualificava l'anunci dels càrrecs de "partidista i sense fonament" i d'un intent de "revocar els vots de 63 milions de nord-americans" i, per tant, "els resultats de les eleccions del 2016".

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

I ara què?

El comitè judicial, que tot just ha celebrat dues sessions públiques després de recollir el testimoni de la investigació del comitè d'intel·ligència, votarà possiblement aquest dijous els dos articles de l' impeachment anunciats aquest dimarts pels demòcrates. No hi hauria d'haver sorpreses, atès que els republicans tenen 17 representants davant dels 24 del Partit Demòcrata, amb la qual cosa els articles haurien de ser aprovats fàcilment. Un cop confirmats els càrrecs, s'elevaran a la Cambra de Representants, on es votaran un per un, possiblement a finals de la setmana que ve. La cambra baixa compta amb una àmplia majoria demòcrata i només es necessita el vot de la majoria simple, amb la qual cosa està pràcticament assegurada la imputació de Trump.

A partir del gener serà el torn del Senat, però allà la història serà molt diferent. Els republicans ocupen 53 dels 100 seients. Per poder expulsar del poder un president calen 67 vots favorables. El vaticini de la Casa Blanca és que Trump "quedarà exonerat completament".