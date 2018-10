Acord de les dues Corees per retirar armes i soldats de la ciutat fronterera de Panmunjom

Les dues Corees i els Estats Units, que lidera el comandament de l'ONU a la zona, van arribar a un acord aquest dilluns per retirar l'armament i part dels soldats desplegats fins ara a la localitat fronterera de Panmunjom, a la zona desmilitaritzada entre els dos països.

Un gest simbòlic que modificarà la tradicional imatge de soldats dels dos bàndols observant-se a pocs metres de distància en aquest petit poble fronterer, conegut com a "vila de la treva" perquè és on es va signar l'armistici entre les dues Corees el 1953. És també on es va mantenir la primera reunió històrica entre el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, i el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, l'abril passat.

L'acord militar suposa un pas més en el procés d'acostament entre les dues Corees, i és fruit de les converses mantingudes per Kim i Moon en la seva última trobada a Pyongyang el mes passat, la tercera cimera dels dos líders en aquest temps.

Així doncs, a partir de dijous es retiraran totes les armes de Panmunjom i en els dos dies següents es procedirà a una verificació conjunta a tres bandes, entre les dues Corees i el comandament de l'ONU a la zona, liderat pels EUA. S'espera que per a finals d'any s'hagin desmantellat els 11 llocs de guàrdia que hi ha en un radi d'un quilòmetre al voltant de la línia de demarcació militar, la coneguda com a àrea militar conjunta que té Panmunjom al centre.

Les dues corees van anunciar també que ja han acabat el procés de retirada de les mines terrestres que hi havia en aquesta zona i que ha durat 20 dies, com a part de l'acord assolit entre els dos líders coreans, que inclou l'aturada dels actes hostils.