Aïllen un jove a Suècia per sospites d'Ebola

Les autoritats sanitàries sueques han aïllat un home jove per possible contagi de l'Ebola. El pacient ha anat aquest matí al servei d'urgències de l'hospital de la localitat d' Enköping, al sud del país, i després l'han traslladat a l'hospital d'Uppsala, al nord d'Estocolm, on l'han aïllat en una sala a l'espera dels resultats mèdics.

"Tindrem els resultats de les proves aquesta nit. De moment parlem d'una sospita i és possible que es tracti d'una altra malaltia", han declarat les autoritats de la regió d'Uppsala en un comunicat.

El jove presentava un dels símptomes més evidents del virus. "Quan ha entrat a la sala d'urgències vomitava sang", ha explicat el cap dels metges de la regió. De moment, i per precaució, s'ha clausurat la sala d'urgències on ha acudit el pacient aquest matí i el personal que l'ha atès ha rebut atenció atenció mèdica.

El jove fa tres setmanes que va tornar d'un viatge per diferents països de l'Àfrica, entre els quals Burundi. Tot i que no hi limita directament, aquest país és proper a les províncies de Kivu del Nord i d’Ituri, a l’est de la República Democràtica del Congo (RDC), on fa cinc mesos es va detectar un nou brot de l'Ebola que ha acabat amb la vida de fins a 370 persones. El pacient ingressat a Suècia, però, ha assegurat als metges que no ha visitat la regió afectada, on el contacte amb l'Ebola i el risc de contagi és directe.



El brot més devastador d'aquesta epidèmia va ser l'any 2014 a la República de Guinea, Sierra Leone i Libèria. El brot va estar actiu fins a dos anys seguits i es van constatar 11.300 morts en aquests països africans. La majoria dels casos que s’han notificat a Europa, els Estats Units i el sud de l’Àfrica són importats, és a dir, de gent que es va contagiar a la zona on el virus és endèmic. A Espanya, una auxiliar d’infermeria es va infectar en entrar en contacte amb un religiós que va emmalaltir a Libèria i va ser evacuat fins a Madrid per ser tractat, on va morir.

El virus es transmet a través del contacte directe amb la sang i els fluids corporals que estan infectats pel virus. Provoca febre hemorràgica i la seva taxa de mortalitat és del 90% si no es tracta a temps.